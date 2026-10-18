"U BANJALUCI NEMA BLOKADERA" Stevandić upitao studente u Srbiji da li su im bliži Picula i Kurti od kolega nastradalih za Srpsku

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić direktnije nego ikad prokomentarisao je odnos studenata, odnosno Studentske liste u Srbiji, prema Republici Srpskoj, posebno prema kolegama studentima

Foto: D. Gavrić

Stevandić je podsetio da na banjalučkom Univerzitetu, između Pravnog i Mašinskog fakulteta, postoji spomenik na kome je upisano 89 imena studenata, asistenata, nastavnika, profesora i radnika Univerziteta koji su poginuli na frontu za Republiku Srpsku.

- Da li su te njihove kolege genocidne? Da li im je bliži Tonino Picula i Crne mambe nego te njihove kolege, koji su pravo srpsko nasleđe? Oni su isto što i 1.300 kaplara. To je deo naše duše, našeg etnosa. Mi smo tu identičan narod. Da li taj deo sebe treba da nazivaš genocidnim, da ga vređaš? I jako se plaše te teme zato što na tu temu nemaju odgovor - izjavio je Stevandić za TV „Pink”.

On je naglasio da u Banjaluci rade neki glumci, profesori iz Beograda, poput Tihomira Stanića, koji su podizali studente u Srpskoj da se pridruže studentima u Srbiji.

- Znači, čak to nije stav studenata iz Banjaluke. To je stav nekog profesora iz Beograda koji je ovde počeo. Taj deo studenata iz Banjaluke je ovde doveden na prevaru od profesora sa katedre koje su ovde blokaderske. Mi u Banjaluci nemamo nikog ko je blokader, ni u Palama, jer mi tražimo da se poštuje da je 89 studenata, profesora, nastavnika poginulo. Mi nemamo ništa ni sa kakvim blokaderima. Mi ne možemo da razumemo nikoga kome je drag Kurti, Picula… Mi smo drugi svet, mi smo taj srpski svet, nacionalni, kulturan, mi nismo pozivali na nasilje - zaključio je Stevandić.

Na banjalučkom Univerzitetu postoji spomenik na kome je 89 imena studenata, asistenata, nastavnika, profesora... koji su poginuli na frontu za Republiku Srpsku. Da li su za studente u Srbiji te njihove kolege genocidni, da li su im bliži oni ili Tonino Picula i "Crne mambe"? https://t.co/q2agdTpYUv — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) October 18, 2026