Tenis

ISTORIJA: Fokina "smirio" špansko čudo od deteta za prvi trofej na mastersu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 10. 2026. u 13:32

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Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina osvojio je masters u Šangaju pošto je danas posle velikog preokreta pobedio zemljaka Rafaela Hodara rezultatom 2:1 (1:6, 7:6(7:5), 6:4) za dva sata i 28 minuta.

ИСТОРИЈА: Фокина смирио шпанско чудо од детета за први трофеј на мастерсу

FOTO: Tanjug/Adam Davy/PA via AP

Posle Majorke i Čengdua, ovo je treća ATP titula za Davidoviča-Fokinu, a prva iz serije masters turnira.

Hodar je lako osvojio prvi set, pošto je napravio dva brejka a nijednom nije izgubio servis.

U drugom setu viđena je velika borba, u ranoj fazi seta je razmenjen po brejk. Kod rezultata 5:5 Hodar ne koristi dve vezane brejk lopte da prelomi meč, pa Davidovič Fokina uvodi set u taj-brejk i osvaja ga, pa je odlučivao treći set.

Davidovič Fokina u trećem setu stiže do brejka i čuva ga sve do kraja, pa je stigao do pobede i pehara.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

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