Koš za anale! Pajola k'o Kecman, pogodio sa svoje polovine!
Košarkaši Partizana su na gostovanju Bosni postigli koš kakav se retko viđa!
Partizan je u ABA ligi gostovao Bosni, a meč u Sarajevu jednim potezom obeležio je Alesandro Pajola.
Italijan je pogodio za tri sa skoro celog terena i to uz zvuk sirene.
Tim košem Pajola je Partizanu po prvi put do tada doneo dvocifrenu prednost - 66:56.
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