ŠPANSKI NOVINAR PODRŽAO VUČIĆA: "Srbija bira između stabilnosti i haosa"
HAVIJER Negre oštro je kritikovao "Studentsku listu" uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, ocenivši da se iza nje kriju ideolozi i nevladine organizacije koje, prema njegovim tvrdnjama, podstiču haos i ugrožavaju zapadne i hrišćanske vrednosti.
Španski novinar Havijer Negre oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je komentarisao političku situaciju u Srbiji uoči parlamentarnih izbora i pružio podršku predsedniku Aleksandru Vučiću.
Negre je povukao paralelu između dešavanja u Francuskoj i političke situacije u Srbiji, poručujući da se zemlja nalazi pred važnim izborom između stabilnosti i onoga što on vidi kao rizik od haosa.
U svojoj objavi posebno se osvrnuo na "Studentsku listu", dovodeći u pitanje njenu autentičnost i tvrdeći da ona predstavlja paravan za ideološke grupe i nevladine organizacije.
Dok posmatramo kako Francuska gori, Srbija se sprema za parlamentarne izbore sledeće nedelje. Zemlja stoji pred izborom između stabilnosti i haosa koji predstavlja jedna "Studentska' lista" - naveo je Negre.
On je dodao da, prema njegovom mišljenju, iza te liste stoje akteri koji podstiču nestabilnost u susednim zemljama i rade na urušavanju zapadnih i hrišćanskih vrednosti.
Podrška Vučiću
Španski novinar osvrnuo se i na podršku koju Aleksandar Vučić dobija od desničarskih krugova, navodeći da se "desnica mobilisala" kako bi pružila podršku srpskom predsedniku u Novom Sadu.
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