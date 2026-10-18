ŠPANSKI NOVINAR PODRŽAO VUČIĆA: "Srbija bira između stabilnosti i haosa"

HAVIJER Negre oštro je kritikovao "Studentsku listu" uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, ocenivši da se iza nje kriju ideolozi i nevladine organizacije koje, prema njegovim tvrdnjama, podstiču haos i ugrožavaju zapadne i hrišćanske vrednosti.

Foto: Instagram/javier.negre

Španski novinar Havijer Negre oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je komentarisao političku situaciju u Srbiji uoči parlamentarnih izbora i pružio podršku predsedniku Aleksandru Vučiću.

Negre je povukao paralelu između dešavanja u Francuskoj i političke situacije u Srbiji, poručujući da se zemlja nalazi pred važnim izborom između stabilnosti i onoga što on vidi kao rizik od haosa.

U svojoj objavi posebno se osvrnuo na "Studentsku listu", dovodeći u pitanje njenu autentičnost i tvrdeći da ona predstavlja paravan za ideološke grupe i nevladine organizacije.

Dok posmatramo kako Francuska gori, Srbija se sprema za parlamentarne izbore sledeće nedelje. Zemlja stoji pred izborom između stabilnosti i haosa koji predstavlja jedna "Studentska' lista" - naveo je Negre.

On je dodao da, prema njegovom mišljenju, iza te liste stoje akteri koji podstiču nestabilnost u susednim zemljama i rade na urušavanju zapadnih i hrišćanskih vrednosti.

Podrška Vučiću

Španski novinar osvrnuo se i na podršku koju Aleksandar Vučić dobija od desničarskih krugova, navodeći da se "desnica mobilisala" kako bi pružila podršku srpskom predsedniku u Novom Sadu.

As we watch France burn, Serbia is set to hold legislative elections next week. The country faces a choice between stability and the chaos represented by a "student" list—one that contains no actual students, but instead serves as a front for the very same ideologues and NGOs that are fomenting chaos in neighboring countries and working to destroy Western and Christian values. The right has mobilized to support @avucic in Novi Sad. — Javier Negre (@javiernegre10) October 18, 2026