ZLATNO DOBA AGROBIZNISA NA NAPUŠTENIM NJIVAMA: Zašto su lavanda, smilje i beli slez postali hit u Srbiji i ko kupuje naša etarska ulja
NAPUŠTENE, siromašne i zakorovljene parcele širom Srbije, pre svega u okolini Niša, Aleksinca, Mačve, Raške, ali i na obodima Vojvodine, poslednjih godina doživljavaju potpuni ekonomski preporod.
Umesto tradicionalnih žitarica čija cena na tržištu varira, domaći poljoprivrednici sve masovnije prelaze na uzgoj lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Lavanda, smilje i beli slez postali su apsolutni hit na domaćim poljima jer omogućavaju visoku profitabilnost čak i na veoma malim površinama.
Prema najnovijim finansijskim analizama bonitetne kuće CompanyWall, ukupni prihodi u ovom sektoru u Srbiji zabeležili su sjajan rast od gotovo 50 odsto u odnosu na prethodne godine, što nedvosmisleno potvrđuje ogromnu ekspanziju i skok globalne tražnje za prirodnim sirovinama.
Spas za lošu zemlju: Minimalna ulaganja, odlična zarada
Raznolik reljef Srbije, kontinentalna klima i veliki broj sunčanih dana predstavljaju idealne preduslove za sintezu visokog procenta kvalitetnih etarskih ulja u biljkama. Najveća prednost ovih kultura leži u tome što uspešno menjaju poljoprivrednu mapu na mestima gde ništa drugo ne uspeva.
Lavanda i smilje na kamenu
Ove dve izrazito mediteranske kulture savršeno uspevaju na sušnim, siromašnim i kamenitim zemljištima južne i istočne Srbije. Jednom podignuta plantaža traje godinama, traži minimalno navodnjavanje, a donosi siguran prinos.
Beli slez – kralj mikroparcela: Za razliku od lavande, beli slez preferira nešto vlažnija tla i masovno se gaji u Vojvodini, često na parcelama od svega 10 do 50 ari. Ova biljka važi za jednu od najprofitabilnijih – čista zarada po hektaru u dobrim sezonama ide i do 7.000 evra, što je za tradicionalne ratare nedostižna cifra.
Ko su kupci? Izvoz za svetsku kozmetičku elitu
Ono što ovaj biznis čini dugoročno održivim jeste činjenica da srpski proizvođači svoje finalne proizvode i sirovine prodaju moćnim stranim kupcima. Domaće etarsko ulje lavande i smilja gotovo u potpunosti odlazi u izvoz za Francusku, Nemačku i Belgiju, gde se koristi kao ključna baza za proizvodnju luksuznih parfema, krema i anti-age kozmetičkih preparata.
Sa druge strane, koren belog sleza, pažljivo oljušten i isečen na kockice, primarno otkupljuje evropska farmaceutska industrija za proizvodnju sirupa, medicinskih čajeva i lekova. Kako navode dugogodišnji domaći proizvođači, kilogram sušenog korena belog sleza na tržištu Evropske unije trenutno drži stabilnu cenu od 15 do 16 evra po kilogramu. Iako na evropskom tržištu postoji jeftinija konkurencija iz Ukrajine, srpski slez zbog drastično većeg kvaliteta i koncentracije lekovitih materija lako pronalazi put do kupaca.
Skupa radna snaga kao glavna kočnica
Ipak, put do visokih profita nije jednostavan. Stručnjaci upozoravaju da ovaj sektor zahteva ogromne količine ručnog rada. Kod belog sleza, procesi vađenja, pranja, ručnog ljuštenja i sečenja korena toliko su zahtevni da troškovi sezonske radne snage i dnevnica često odnesu između 60 i 70 odsto ukupnih troškova proizvodnje.
Pored toga, za sve početnike važi zlatno pravilo: u ovaj posao se ne ulazi "na blef". Pre nego što se preore prva napuštena parcela i zasadi seme, neophodno je imati unapred ugovoren siguran otkup sa većim destilerijama ili otkupnim stanicama. Bez unapred potpisanog ugovora, mali proizvođači rizikuju da ostanu sa rokom trajanja koji ističe i biljkama koje gube svoja aromatična svojstva.
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