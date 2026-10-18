UŽIVO, ZVEZDA - MLADOST: Povratak Kataija!
FK Crvena zvezda dočekaće Mladost iz Lučana, a prenos uživo možete da pratite na portalu "Novosti".
Zvezda - Mladost (prvo poluvreme) 0:0
10' Čam je opasno raspalio po lopti, pored gola gostiju.
1' Počela je utakmica u Beogradu.
CRVENA ZVEZDA – MLADOST 0:0
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Milan Ilić
CRVENA ZVEZDA: Radanović – Učena, Badžo, Veljković, Strika – Bukari, Balov, Abu Fani, Saračević – Katai, Arnautović.
MLADOST: Samčović – Cvetković, Jovanović, Ćirković, Joksimović, Petrović – Tašovski, Jovičić, Kijevčanin, Ćirić – Todosijević.
UOČI MEČA
Crvena zvezda će tri dana nakon poraza u Luganu na stadionu Rajko Mitić dočekati ekipu Mladosti iz Lučana.
Iako su na debiju u Ligi konferencija imali prednost, na kraju su poraženi 3:2, a pred meč sa Kopenhagenom na stadion Rajko Mitić dolazi Mladost.
Lučanci su šestoplasirani na tabeli sa 17 bodova, dok Crvena zvezda zauzima prvo mesto sa 31 osvojenim bodom, sa 10 pobeda i jednim remijem.
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