Politika

"IMAMO PLAN ZA SVAKO SELO I GRAD" Vučić: Ne odustajem od naših ciljeva, sve dok oni ne postanu stvarnost (VIDEO)

Новости онлине

18. 10. 2026. u 15:26

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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" poručio je da neće odustati od svojih ciljeva sve do koni ne postanu stvarnost.

ИМАМО ПЛАН ЗА СВАКО СЕЛО И ГРАД Вучић: Не одустајем од наших циљева, све док они не постану стварност (ВИДЕО)

Foto: Instagram Printsrkin

- U prethodna dva meseca obilazio sam ljude i predstavljao naš program za budućnost Srbije. Imamo plan za svako selo i svaki grad. Znate me i znate da ne odustajem od naših ciljeva, sve dok oni ne postanu stvarnost - rekao je Vučić.

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