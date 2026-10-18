"IMAMO PLAN ZA SVAKO SELO I GRAD" Vučić: Ne odustajem od naših ciljeva, sve dok oni ne postanu stvarnost (VIDEO)

Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" poručio je da neće odustati od svojih ciljeva sve do koni ne postanu stvarnost.

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- U prethodna dva meseca obilazio sam ljude i predstavljao naš program za budućnost Srbije. Imamo plan za svako selo i svaki grad. Znate me i znate da ne odustajem od naših ciljeva, sve dok oni ne postanu stvarnost - rekao je Vučić.