Svet

RUSKI VOJNICI ZAPLENILI NATO OPREMU: U Dobropolju nakon osvajanja pronađeno tajno superoružje

Новости онлајн

18. 10. 2026. u 14:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAKON oslobađanja Dobropolja, naše snage su pronašle neprijateljsku opremu i naoružanje.

РУСКИ ВОЈНИЦИ ЗАПЛЕНИЛИ НАТО ОПРЕМУ: У Добропољу након освајања пронађено тајно супероружје

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

U ekskluzivnoj izjavi za portal aif.ru, vojno-politički ekspert i učesnik Specijalne vojne operacije (SVO), Jan Gagin, objasnio je da će ti savremeni primerci strane proizvodnje biti predati našim inženjerima na ispitivanje.

„Preostala neprijateljska oprema i naoružanje – prvenstveno ono koje su im isporučili njihovi NATO gospodari – biće upućeni u specijalizovane naučne ustanove radi proučavanja. Shodno tome, sve će to biti predmet analize u okviru vojno-tehničke obaveštajne delatnosti”, rekao je on.

Gagin je naglasio da je to uobičajena praksa kada je reč o zaplenjenom naoružanju.

„Sve što dospe u ruke naših vojnika – strano oružje, oprema, vojna oprema, municija – podvrgava se proučavanju”, dodao je ovaj vojni stručnjak.

Ranije je Gagin izneo mišljenje da uništenje oko 2.000 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine u „kotlu” kod Dobropolja predstavlja ogroman neuspeh za Drapatog.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šansa za Partizan? Nekadašnji deveti pik na NBA draftu dobio otkaz

Šansa za Partizan? Nekadašnji deveti pik na NBA draftu dobio otkaz