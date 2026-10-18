DANAS OBLAČNO I TOPLIJE, A ONDA SLEDI PROMENA: Ivan Ristić otkriva kakvo nas vreme čeka u novembru i kada stiže prvi sneg
POSLE prohladnih dana i jutarnjih temperatura koje nas teraju da posegnemo za toplijom garderobom, Srbiju već naredne nedelje očekuje otopljenje, a živa u termometru ponegde bi mogla da dostigne i 24 stepena.
Ipak, to neće potrajati zauvek - meteorolog Ivan Ristić otkrio je za medije kakve nas vremenske prilike očekuju do kraja oktobra, kada stiže zahlađenje i u kom periodu bi prvi sneg mogao da zabeli i niže predele.
- Lepo ste sve rekli - hladno je, zato se dobro obucite ako izlazite napolje. Danas i sutra biće prohladno, a sutra se očekuje više oblaka i možda za nijansu niža temperatura. Od nedelje i ponedeljka dolazi do promene vremena i postepenog priliva toplijeg vazduha. Imam dobre vesti za vaše gledaoce - očekuje nas blago otopljenje, pa će naredna nedelja biti toplija, sa temperaturama između 17 i 22 stepena. Ponovo ćemo se približiti 20. podeljku, a u sredu i četvrtak temperatura bi ponegde mogla da dostigne i 23 ili 24 stepena. Postoje uslovi i za slabu kišu, najverovatnije u sredu i četvrtak - rekao je Ristić.
Evo kada stiže prvi sneg u niže predele
Otkrio je kakve nas vremenske prilike očekuju u narednom periodu i kada bi moglo da dođe do prve ozbiljnije promene vremena.
- Nakon toga očekuje nas ponovo stabilnije vreme, sa maksimalnim temperaturama oko 20 stepeni, što će biti mnogo prijatnije nego tokom ove nedelje. Do kraja oktobra ulazimo u nešto topliji period, sa temperaturama između 17 i 22 stepena. Jutra će biti sveža i prohladna, a ponegde će biti i magle.
Tokom novembra vreme će postepeno početi da se menja i očekuju nas sve hladniji dani, uz sve češću pojavu magle i povremenu kišu. U trećoj dekadi novembra očekujemo i prvi sneg u nižim predelima, najverovatnije oko 26. novembra - za Kurir televiziju, kaže Ristić.
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