Društvo

DANAS OBLAČNO I TOPLIJE, A ONDA SLEDI PROMENA: Ivan Ristić otkriva kakvo nas vreme čeka u novembru i kada stiže prvi sneg

V.N.

18. 10. 2026. u 07:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSLE prohladnih dana i jutarnjih temperatura koje nas teraju da posegnemo za toplijom garderobom, Srbiju već naredne nedelje očekuje otopljenje, a živa u termometru ponegde bi mogla da dostigne i 24 stepena.

ДАНАС ОБЛАЧНО И ТОПЛИЈЕ, А ОНДА СЛЕДИ ПРОМЕНА: Иван Ристић открива какво нас време чека у новембру и када стиже први снег

Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Ipak, to neće potrajati zauvek - meteorolog Ivan Ristić otkrio je za medije kakve nas vremenske prilike očekuju do kraja oktobra, kada stiže zahlađenje i u kom periodu bi prvi sneg mogao da zabeli i niže predele.

- Lepo ste sve rekli - hladno je, zato se dobro obucite ako izlazite napolje. Danas i sutra biće prohladno, a sutra se očekuje više oblaka i možda za nijansu niža temperatura. Od nedelje i ponedeljka dolazi do promene vremena i postepenog priliva toplijeg vazduha. Imam dobre vesti za vaše gledaoce - očekuje nas blago otopljenje, pa će naredna nedelja biti toplija, sa temperaturama između 17 i 22 stepena. Ponovo ćemo se približiti 20. podeljku, a u sredu i četvrtak temperatura bi ponegde mogla da dostigne i 23 ili 24 stepena. Postoje uslovi i za slabu kišu, najverovatnije u sredu i četvrtak - rekao je Ristić.

 

Evo kada stiže prvi sneg u niže predele

Otkrio je kakve nas vremenske prilike očekuju u narednom periodu i kada bi moglo da dođe do prve ozbiljnije promene vremena.

- Nakon toga očekuje nas ponovo stabilnije vreme, sa maksimalnim temperaturama oko 20 stepeni, što će biti mnogo prijatnije nego tokom ove nedelje. Do kraja oktobra ulazimo u nešto topliji period, sa temperaturama između 17 i 22 stepena. Jutra će biti sveža i prohladna, a ponegde će biti i magle.

Tokom novembra vreme će postepeno početi da se menja i očekuju nas sve hladniji dani, uz sve češću pojavu magle i povremenu kišu. U trećoj dekadi novembra očekujemo i prvi sneg u nižim predelima, najverovatnije oko 26. novembra - za Kurir televiziju, kaže Ristić.

(Kurir/Tatjana Subotić)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Grejanje noću ili ceo dan? Evo šta je isplativije

Grejanje noću ili ceo dan? Evo šta je isplativije