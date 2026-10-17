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DORUČAK KOJI ĆETE OBOŽAVATI: Za pripremu je dovoljno 15 minuta

V.N.

17. 10. 2026. u 08:35

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ZA pripremu vam je potrebno svega 15 minuta.

ДОРУЧАК КОЈИ ЋЕТЕ ОБОЖАВАТИ: За припрему је довољно 15 минута

FOTO: GROK AI

Za pripremu ovog brzog doručka potrebno vam je svega 15 minuta. Domaće grčke lepinje sa jogurtom odličan su izbor za ukusan i povoljan obrok, jer su spolja hrskave, a iznutra mekane i vazdušaste.

Od nekoliko jednostavnih sastojaka koje uglavnom već imate kod kuće možete napraviti ukusne lepinje koje će brzo nestati sa stola. Zahvaljujući jednostavnom načinu pripreme, testo ostaje tanko, lagano i prijatno hrskavo.

Najbolje od svega je što ne morate da čekate da testo naraste niti da koristite mnogo posuđa. Dovoljno je da sjedinite sastojke, ispečete lepinje u tiganju i za kratko vreme uživate u toplom i mirisnom obroku. Odlično se slažu sa kajmakom, sirom ili pršutom.

Sastojci za grčke lepinje

  • 350 ml grčkog jogurta
  • 300 g brašna
  • 20 g putera
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 ravna kašičica soli
  • 1 prašak za pecivo
  • Nekoliko listova sira
  • Nekoliko listova šunke

 

Priprema

U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje. Kada se sastojci sjedine, postepeno dodajte brašno i kratko mesite dok ne dobijete glatko i mekano testo.

Razvucite testo oklagijom na debljinu od oko pola centimetra, a zatim ga podelite na dva jednaka dela. Preko jednog dela rasporedite listove sira i šunke, vodeći računa da nadev bude ravnomerno raspoređen.

Prekrijte nadev drugim delom testa i lagano pritisnite ivice prstima kako fil ne bi ispadao tokom pečenja. Zatim oštrim nožem isecite testo na kockice ili pravougaonike željene veličine.

Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi i pecite lepinjice oko četiri minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu. Kada budu gotove, sklonite ih sa vatre i premažite sa malo putera dok su još tople, kako bi bile još ukusnije i mirisnije.

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