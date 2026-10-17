DORUČAK KOJI ĆETE OBOŽAVATI: Za pripremu je dovoljno 15 minuta
ZA pripremu vam je potrebno svega 15 minuta.
Za pripremu ovog brzog doručka potrebno vam je svega 15 minuta. Domaće grčke lepinje sa jogurtom odličan su izbor za ukusan i povoljan obrok, jer su spolja hrskave, a iznutra mekane i vazdušaste.
Od nekoliko jednostavnih sastojaka koje uglavnom već imate kod kuće možete napraviti ukusne lepinje koje će brzo nestati sa stola. Zahvaljujući jednostavnom načinu pripreme, testo ostaje tanko, lagano i prijatno hrskavo.
Najbolje od svega je što ne morate da čekate da testo naraste niti da koristite mnogo posuđa. Dovoljno je da sjedinite sastojke, ispečete lepinje u tiganju i za kratko vreme uživate u toplom i mirisnom obroku. Odlično se slažu sa kajmakom, sirom ili pršutom.
Sastojci za grčke lepinje
- 350 ml grčkog jogurta
- 300 g brašna
- 20 g putera
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 ravna kašičica soli
- 1 prašak za pecivo
- Nekoliko listova sira
- Nekoliko listova šunke
Priprema
U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje. Kada se sastojci sjedine, postepeno dodajte brašno i kratko mesite dok ne dobijete glatko i mekano testo.
Razvucite testo oklagijom na debljinu od oko pola centimetra, a zatim ga podelite na dva jednaka dela. Preko jednog dela rasporedite listove sira i šunke, vodeći računa da nadev bude ravnomerno raspoređen.
Prekrijte nadev drugim delom testa i lagano pritisnite ivice prstima kako fil ne bi ispadao tokom pečenja. Zatim oštrim nožem isecite testo na kockice ili pravougaonike željene veličine.
Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi i pecite lepinjice oko četiri minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu. Kada budu gotove, sklonite ih sa vatre i premažite sa malo putera dok su još tople, kako bi bile još ukusnije i mirisnije.
Preporučujemo
SAVRŠENSTVO U SVAKOM ZALOGAJU: Domaći čokoladni kolač koji uspeva svima (RECEPT)
15. 10. 2026. u 16:43
DA LI ZNATE KADA SE KISELI KUPUS? U narodu važi jedno pravilo - evo tačnog datuma
02. 10. 2026. u 22:22
VAZDUŠASTI UŠTIPCI: Doručak zbog kog se bije bitka oko poslednjeg zalogaja
27. 09. 2026. u 08:47
DOMAĆI SPECIJALITET KOJI SVI OBOŽAVAJU: Najbolji starinski recept za carsku pitu
22. 09. 2026. u 15:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)