Nije samo Siner: I on je objavio kraj!

Povrede sve više utiču na povlačenje tenisera pre kraja sezone.

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Najaviljivao je velike domete u 2026. Žoao Fonseka. Mladi Brazilac je iznenadio ceo svet kada je na Rolan Garosu izbacio Novaka Đokovića, iako je gubio (0:2) u setovima.

Napravio je čudesan preokret, prošao dalje, a onda se - izgubio! Trenutno 28. igrač ATP liste je u tekućoj godini odigrao 33 meča i ostvario 20 pobeda i 13 puta teren napuštao pognute glave. Ipak, najveći poduhvat na grend slemovima napravio je u Parizu, stigavši do četvrtfinala, kada ga je zaustavio Jakub Menšik iz Češke.

U dosadašnjem delu takmičenja, Fonseka je inkasirao više od 1.600.000 dolara, međutim, nije kročio na teren posle turnira "kod kuće", u Rio de Žaneiru, koji je igran tokom septembra.

Povreda trbušnog mišića je Žoaa odvojila od putovanja, da bi sada i on sam na društvenim mrežama potvrdio da se povlači za ovu sezonu:

Foto: AP Photo/Thibault Camus

- Zdravo svima. Želeo sam da vam dam "apdejt" o ostatku sezone. Kao što mnogi znate, odabrao sam da ne igram turneju u Aziji, kako bi se posvetio svom oporavku 100 odsto. Cilj je bio da se vratim i branim titulu u Bazelu, a onda da završim sezonu na Mastersu u Parizu. Kako god, moj tim i ja smo shvatili da nisam u idealnom stanju da se takmičilim na nivou na kojem bi voleo, zbog čega ne bih da požurujem svoj povratak. Odlučili smo da za prioritet postavimo moj oporavak i fokus na 2027. godinu. Hvala svima za konstantnu ljubav i podršku tokom cele godine. Vidimo se uskoro - napisao je Fonseka.

Inače, u već pomenutom Riju, Žoao je osvojio prvu dubl titulu u karijeri na ATP turnirima, igrajući u tandemu sa legendarnim Marselom Riosom.

Takođe, na Mastersu u Monte Karlu stigao je do četvrtfinala, što mu je najbolji rezultat na turnirima iz serije 1.000.

Podsetimo, nedavno je prvi reket sveta Janik Siner, objavio kraj sezone, zbog povrede kolena.

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