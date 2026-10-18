Legenda se ne zaboravlja: Porodica Edina Avdića dobila poseban poklon pred utakmicu Bosna - Partizan (FOTO/VIDEO)

ČELNICI ABA lige pokazali su da ne zaboravljaju legendarnog komentatora Edina Avdića.

Photo: Bosna BH Telecom

Pre utakmice u sarajevskoj "Zetri" bilo je jako emotivno. Na parket je izašla porodica Avdić i primila poseban poklon, dok je dirljiv film posvećen njemu ujedinio celu dvoranu u sećanju na njega.

An emotional moment ahead of Bosna BH Telecom – @PartizanBC, as Edin Avdić’s family received a special gift, while a touching tribute film brought the entire arena together in his memory. ❤️ 📺 https://t.co/ldFLvZhsW7 #ABALiga — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) October 18, 2026

Njegova supruga Anja je dobila dres sa brojem sedam. Tu je bio i njegov Isak koji je takođe dobio poklon.

Bosna je klub čiji je Edin Avdić bio veliki navijač. Takođe, svi ljubitelji košarke su uživali u njegovim prenosima Partizana, ali i drugih klubova.

Podsetimo, Avdić je preminuo 3. juna 2026. godine u 47. godini u Beogradu.

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