Legenda se ne zaboravlja: Porodica Edina Avdića dobila poseban poklon pred utakmicu Bosna - Partizan (FOTO/VIDEO)
ČELNICI ABA lige pokazali su da ne zaboravljaju legendarnog komentatora Edina Avdića.
Pre utakmice u sarajevskoj "Zetri" bilo je jako emotivno. Na parket je izašla porodica Avdić i primila poseban poklon, dok je dirljiv film posvećen njemu ujedinio celu dvoranu u sećanju na njega.
Njegova supruga Anja je dobila dres sa brojem sedam. Tu je bio i njegov Isak koji je takođe dobio poklon.
Bosna je klub čiji je Edin Avdić bio veliki navijač. Takođe, svi ljubitelji košarke su uživali u njegovim prenosima Partizana, ali i drugih klubova.
Podsetimo, Avdić je preminuo 3. juna 2026. godine u 47. godini u Beogradu.
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