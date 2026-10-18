Košarka

Legenda se ne zaboravlja: Porodica Edina Avdića dobila poseban poklon pred utakmicu Bosna - Partizan (FOTO/VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

18. 10. 2026. u 15:59

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ČELNICI ABA lige pokazali su da ne zaboravljaju legendarnog komentatora Edina Avdića.

Легенда се не заборавља: Породица Едина Авдића добила посебан поклон пред утакмицу Босна - Партизан (ФОТО/ВИДЕО)

Photo: Bosna BH Telecom

Pre utakmice u sarajevskoj "Zetri" bilo je jako emotivno. Na parket je izašla porodica Avdić i primila poseban poklon, dok je dirljiv film posvećen njemu ujedinio celu dvoranu u sećanju na njega.

Njegova supruga Anja je dobila dres sa brojem sedam. Tu je bio i njegov Isak koji je takođe dobio poklon.

Foto: Photo: Bosna BH Telecom

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Bosna je klub čiji je Edin Avdić bio veliki navijač. Takođe, svi ljubitelji košarke su uživali u njegovim prenosima Partizana, ali i drugih klubova.

Podsetimo, Avdić je preminuo 3. juna 2026. godine u 47. godini u Beogradu. 

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