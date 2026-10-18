"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
Centar Los Anđeles Lejkersa Voker Kesler smatra da je njegov saigrač iy Lejkersa, Luka Dončić, bolji igrač od Nikole Jokića.
- Jokić je verovatno najbolji visoki igrač lige, možda i najbolji igrač u NBA. Ipak, rekao bih da je Luka bolji, iz očiglednih razloga. Ali Jokić je izuzetan košarkaš - izjavio je Kesler.
Američki centar je, uprkos porazu, bio zadovoljan što je imao priliku da se odmeri sa trostrukim MVP NBA lige.
- Skinuo sam mnogo rđe sa sebe. Toliko da je sada gomila u mom ormariću - našalio se Kesler i nastavio:
- Još od novembra prošle godine nisam imao priliku da se takmičim protiv igrača takvog kvaliteta. Zato mi je drago što sam prošao kroz ovo pre nego što utakmice počnu da se računaju.
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