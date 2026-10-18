Maja Hvalinska pokorila Vuhan i osvojila prvu titulu u karijeri

VELIKI uspeh Poljske teniserke.

FOTO: Tanjug/Chinatopix Via AP

Maja Hvalinska je u finalu Vuhana posle preokreta pobedila Sonaj Kartal sa 2:6, 6:4, 6:2 i došla je do prve titule u karijeri.

Ovo je za sad najbolja godina za ovu 25-godišnjakinju, pošto je igrala i finale Rolan Garosa.

Takođe, ovaj trofej doneo joj je najbolji plasman u karijeri, od ponedeljka će biti 11. na VTA listi.

Što se meča tiče, Britanka je sjajno počela i dobila prvi set. I u drugom je prva napravila brejk i povela sa 0:2. To kao da je trglo Hvalinsku koja je od tog momenta počela da igra dobro. Uspela je da napravi preokret i odvede meč u treći set.

U odlučujućem delu je bila sjajna Poljakinja. Dva puta je protivnici oduzela servis, a u tim gemovima izgubila je samo jedan poen.

Hvalinska je na putu do titule pobedila: Majar Šerif, Mari Buzkovu, Ivu Jović, Mariju Sakari, Igu Švjontek i Sonaj Kartal.

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