Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

17. 10. 2026. u 09:12

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Subota

17.00 Vojvodina - Radnički 1923 GG (1.68)

18.00 Bolonja - Inter GG (1.78)
18.30 Betis - Barselona GG (1.37)

Ukupna kvota: 4.10

 

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