OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

AUGUST Landmeser (24. maj 1910. - 17. oktobar 1944) već decenijama se smatra čovekom koji se nalazi na čuvenoj fotografiji iz 1936. godine, na kojoj se jasno vidi kako odbija da izvede nacistički pozdrav. On je došao u sukob s Nacističkom partijom zbog veze sa Irmom Ekler, ženom jevrejskog porekla, koja je prema tadašnjim zakonima bila zabranjena.