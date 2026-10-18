Fudbal

Mesi dominantan u pobedi nad Atlantom, na koti 936

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 10. 2026. u 14:07

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Fudbaleri Intera iz Majamija savladali su na gostovanju Atlantu rezultatom 3:1, uz dva gola Lionela Mesija.

Меси доминантан у победи над Атлантом, на коти 936

FOTO: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Argentinac je pogađao u 56. i 60. minutu i došao do ukupno 25 golova u sezoni, a 936 u karijeri.

Prethodno, prvi gol za Inter postigao je Herman Berterame u 45. minutu.

Strelac za Atlantu bio je Fafi Piku u 89. minutu iz penala.

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