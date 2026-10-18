TIP DANA DOLAZI IZ KAZAHSTANA
Kvota na domaćina je value bet, Astana igra fenomenalno kod kuće
Astana u ovaj meč ulazi sa velikim samopouzdanjem posle pobede od 1:0 na gostovanju Ertisu iz Pavlodara. Posle 27 odigranih utakmica zauzima treće mesto sa 51 bodom i gol-razlikom 44:27, a borba za plasman u evropska takmičenja i dalje je u punom jeku. Posebno dobro igra na domaćem terenu, gde je u poslednja dva meča savladala Kajrat iz Almatija sa 1:0 i ubedljivo pobedila Jelimaj iz Semeja sa 4:0, ne primivši nijedan gol.
Kaspij se nalazi na devetom mestu sa 32 boda i gol-razlikom 29:37. Iako je ostvario dve pobede, protiv Žetisua iz Taldikorgana (1:0) i Altaja (2:1), gosti imaju ozbiljnih problema u susretima sa ekipama iz gornjeg dela tabele. To su pokazali porazi od Kajrata iz Almatija (0:3) i Aktobea (1:2). Razlika u kvalitetu ekipa i postignutim golovima ide u prilog domaćinu, koji u ovaj susret ulazi kao favorit.
Međusobni susreti na terenu Astane tradicionalno su obeleženi dominacijom domaćeg tima, koji je i u novijim utakmicama ostvarivao ubedljive pobede. Ovaj meč predstavlja i priliku za revanš posle minimalnog poraza od 0:1 na gostovanju u maju. Uzimajući u obzir razliku u kvalitetu, potrebu za bodovima i prednost domaćeg terena, Astana ima dobre izglede da upiše novu pobedu.
TIP NOVOSTI: 1 (1,48)
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