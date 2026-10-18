TRAMP ČEKA RUSKE TANKERE: Ruski vice-premijer otkrio kada dizel stiže na američko tržište

RUSKO dizel-gorivo će ući na američko tržište u roku od 15-20 dana od potpisivanja ugovora, već se vode pregovori o komercijalnim uslovima, izjavio je ruski vice-premijer Aleksandar Novak za ruske medije.

Foto: Ilya Pitalev/Sputnik/Profimedia

- Ministarstvo energetike SAD odredilo je određene kompanije koje će biti kontrahenti i kupci. Trenutno su u toku pregovori o komercijalnim uslovima, faktički o zaključivanju ugovora. Čim oni budu potpisani, gorivo će stići na tržišta u roku od 15-20 dana, mislim na tržište SAD. Ako govorimo o globalnim tržištima u drugim, bližim zemljama, vremenski okvir je kraći - objasnio je Novak.

On je podsetio da je, nakon telefonskog razgovora i dogovora između predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, ruska vlada sledećeg dana izdala naredbu o ukidanju ograničenja na izvoz dizel-goriva.

Prema njegovim rečima, rusko dizel-gorivo će se u SAD isporučivati prvenstveno tankerima tipa „Aframaks“ kapaciteta oko 100.000 tona, a konkretan tip broda zavisiće od komercijalnih uslova.

Novak je naglasio da nakon ukidanja sankcija, prevoz tereta, transport i osiguranje takvih transakcija nisu predmet ograničenja.

On je napomenuo da je na ruskom tržištu dizela nastao višak i, da bi se izbeglo smanjenje obima prerade goriva, on se mora isporučiti na svetska tržišta.

- I samo višak može biti isporučen na izvozna tržišta. Sada kada su završene popravke postrojenja, imamo priliku ne samo da snabdevamo domaće tržište, već i da isporučujemo na svetska tržišta - rekao je Novak.

Kako je naveo, zadovoljavanje potražnje unutrašnjeg tržišta dizela je prioritet. Međutim, kapacitet rafinerija nafte za dizel-gorivo je dvostruko veći od potražnje unutrašnjeg tržišta.

- Mesečno trošimo otprilike 3,5-4 miliona tona i dodatno isporučujemo 3,5 miliona na svetsko tržište. To znači da trenutno imamo višak na domaćem tržištu. Da bismo sprečili da naše rafinerije smanje obim prerade, jer nemaju gde da skladište višak, moramo da isporučujemo na svetsko tržište. Pre zabrane izvoza u julu ove godine isporučivali smo (gorivo) na svetsko tržište. Sada, u skladu sa sporazumima predsednika, imamo mogućnost da izvozimo, između ostalih zemalja, i u Sjedinjene Američke Države - zaključio je Novak.

Predsednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp razgovarali su 9. oktobra o isporukama naftnih derivata, a Moskva je potvrdila spremnost da snabdeva američko i svetsko tržište naftom i naftnim proizvodima.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja