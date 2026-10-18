AMERIKA NE MOŽE BEZ RUSIJE! Tramp odložio sankcije Moskvi, a sada traži i njen dizel

AMERIČKI predsednik Donald Tramp suspendovao je sankcije i carine povezane sa ruskim izvozom, ali konačnu odluku o njihovoj primeni još nije doneo.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Kako je objasnio državni sekretar Marko Rubio, Bela kuća će u narednih 60 dana proceniti koliko bi nove mere protiv Moskve koštale svetsku, ali i američku ekonomiju.

- Mnogi od vas još ne znaju kakva je moja odluka, ali razjasnićemo to, pa ćete i vi saznati - poručio je Tramp novinarima u svom klubu Mar-a-Lago na Floridi.

Odluka je doneta svega nekoliko nedelja uoči novembarskih izbora za Kongres, u trenutku kada se američki predsednik suočava sa rastućim nezadovoljstvom zbog visokih cena energenata, dodatno podstaknutih sukobom sa Iranom i poremećajima u globalnom snabdevanju naftom.

Tramp je u petak potpisao izvršnu uredbu kojom je suspendovao ključne odredbe takozvanog Grejamovog zakona, usvojenog prošlog meseca na insistiranje američkih zakonodavaca koji su tražili oštriji pritisak na Moskvu zbog sukoba u Ukrajini.

Sankcije na ruski izvoz, ali i kaznene carine za zemlje koje kupuju rusku naftu i gas, trebalo je da stupe na snagu sledeće nedelje.

- Predsednik želi da iskoristi tih 60 dana kako bi analizirao šta bi uvođenje sankcija i carina značilo za svetsku, ali i američku ekonomiju - objasnio je Rubio pred put u Uzbekistan.

Dodatni problem za Vašington predstavlja činjenica da bi mere pogodile i zemlje koje uvoze ruske energente, među kojima je i Indija, važan američki partner koji je i veliki uvoznik ruske nafte.

Trampova odluka izazvala je nezadovoljstvo u Kijevu. Vladimir Zelenski požalio se da bi ublažavanje pritiska na Moskvu moglo da ohrabri ruskog predsednika Vladimira Putina i produži sukob.

Kritika je stigla i iz redova republikanaca. Senatorka Darlin Grejem iz Južne Karoline, čiji je pokojni brat Lindzi Grejem bio glavni arhitekta zakona koji nosi njegovo ime, najavila je da će o odluci razgovarati sa Trampom tokom njegove posete njenoj predizbornoj kampanji sledeće nedelje.

- Lično bih odlučila da zadržim pritisak na Rusiju, jer ne verujem Putinu i ne verujem Rusiji - poručila je ona.

Americi potreban ruski dizel

Dok Vašington preispituje sankcije Moskvi, istovremeno sa Rusijom dogovara povećanje isporuka dizela kako bi obuzdao rast cena goriva.

Prema sporazumu koji je najavio Tramp, Rusija bi najpre trebalo da isporuči Sjedinjenim Američkim Državama više od 300.000 tona dizela, a nove isporuke planirane su za novembar i naredne mesece.

Rubio je na stanovištu ovog dogovora, ističući da bi ruski dizel u svakom slučaju našao kupca na svetskom tržištu.

- Taj dizel će svakako biti prodat, na ovaj ili onaj način. Jedina razlika je u tome koliko će ga dobiti SAD - rekao je američki državni sekretar.

Prema njegovim rečima, i suspenzija sankcija i sporazum o isporukama dizela pokazuju koliko se posledice sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku sve više prepliću, posebno na energetskom tržištu.

- Ovi sukobi širom sveta počinju da se sudaraju jedni s drugim - zaključio je Rubio.

(RT Balkan)

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