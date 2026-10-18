OGLASILA SE NBS, TIČE SE KURSA EVRA: Nova odluka stupa na snagu u ponedeljak tačno u 8 časova

ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro u ponedeljak će iznositi 117,4109 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Foto: Z. Jovanović

Dinar će prema evru biti nepormenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je viši za 0,2 odsto i iznosi 104,3189 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za dva odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,1 odsto, a od početka godine 4,2 odsto.

Stabilan kurs dinara najveći uspeh Srbije

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Siniša Mali izjavio je danas da je stabilan kurs dinara jedan od najvećih uspeha Srbije u poslednjoj deceniji, jer je, kako je istakao, to sidro makroekonomske stabilnosti, rasta i razvoja zemlje.

- Sa stabilnim kursom imate niska inflatorna očekivanja, samim tim i nisku inflaciju i investitore koji rešavaju ili donose odluke da investiraju, plate i penzije u realnoj vrednosti, takođe i doprinose, veći budžet, više novca za investicije, za veće plate, penzije - kazao je Mali gostujući na televiziji K1.

Naveo je i da je u vreme kada je kandidat na Studentskoj listi Dejan Šoškić bio guverner Narodne banke Srbije, od 2009. do 2012. godine, dinar sa 80 otišao na 120 za jedan evro.

- Zamislite kako je ovo uticalo na životni standard građana Srbije, na njihove plate, na njihove penzije, na minimalne zarade. To je vreme kada je 300.000 ljudi ostalo bez posla. To je vreme kada je vrednost plata i penzija padala iz godine u godinu, vreme kada je stopa nezaposlenosti bila 25,9 odsto. Svaki četvrti u Srbiji bio je bez posla. Ljudi to ne smeju da zaborave. To je vreme kada je inflacija bila 12,2 odsto, iako nije bilo nikakve krize u svetu 2011. i 2012. godine - istakao je Mali.

(Alo)