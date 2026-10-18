Problemi pred gostovanje PSŽ-u: Barselona ostala "zarobljena" u Sevilji
Pobedila je Barselona u subotu veče Betis na gostovanju sa 5:2, međutim nakon utakmice vesti koje su dobili nisu bile sjajne.
Zbog jakog nevremena koje je pogodilo Kataloniju, planirani let za povratak kući je otkazan, pa je Barselona morala da provede još jednu noć u hotelu u Sevilji i da prilagodi svoj raspored u izuzetno nezgodnom trenutku.
Barselona već u utorak ide na Park Prinčeva pošto će gostovanji PSŽ-u u okviru Lige šampiona, a već ih narednog vikenda na Kamp Nou čeka u prvi El Klasiko u sezoni protiv Real Madrida.
Zbog toga je za Flika ključno da uprkos kašnjenju i izgubljenom vremenu, ekipa uspe da dočeka predstojeće velike izazove donekle odmorna.
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