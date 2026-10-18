Fudbal

Problemi pred gostovanje PSŽ-u: Barselona ostala "zarobljena" u Sevilji

Filip Milošević

18. 10. 2026. u 13:10

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Pobedila je Barselona u subotu veče Betis na gostovanju sa 5:2, međutim nakon utakmice vesti koje su dobili nisu bile sjajne.

Проблеми пред гостовање ПСЖ-у: Барселона остала заробљена у Севиљи

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Zbog jakog nevremena koje je pogodilo Kataloniju, planirani let za povratak kući je otkazan, pa je Barselona morala da provede još jednu noć u hotelu u Sevilji i da prilagodi svoj raspored u izuzetno nezgodnom trenutku.

Barselona već u utorak ide na Park Prinčeva pošto će gostovanji PSŽ-u u okviru Lige šampiona, a već ih narednog vikenda na Kamp Nou čeka u prvi El Klasiko u sezoni protiv Real Madrida.

Zbog toga je za Flika ključno da uprkos kašnjenju i izgubljenom vremenu, ekipa uspe da dočeka predstojeće velike izazove donekle odmorna.

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