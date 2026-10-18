Problemi pred gostovanje PSŽ-u: Barselona ostala "zarobljena" u Sevilji

Pobedila je Barselona u subotu veče Betis na gostovanju sa 5:2, međutim nakon utakmice vesti koje su dobili nisu bile sjajne.

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Zbog jakog nevremena koje je pogodilo Kataloniju, planirani let za povratak kući je otkazan, pa je Barselona morala da provede još jednu noć u hotelu u Sevilji i da prilagodi svoj raspored u izuzetno nezgodnom trenutku.

🚨| 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Barcelona will remain overnight in Seville after severe weather conditions in Barcelona prevented their flight from departing as scheduled. #fcblive ⛈️✈️ https://t.co/ZaINrFgOw0 — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 18, 2026

Barselona već u utorak ide na Park Prinčeva pošto će gostovanji PSŽ-u u okviru Lige šampiona, a već ih narednog vikenda na Kamp Nou čeka u prvi El Klasiko u sezoni protiv Real Madrida.

Zbog toga je za Flika ključno da uprkos kašnjenju i izgubljenom vremenu, ekipa uspe da dočeka predstojeće velike izazove donekle odmorna.