AMERIKANKA POSLALA PORUKU SRBIMA PRED IZBORE: "Glasajte za Vučića ili se spremite da vam anarhisti spale zemlju" (VIDEO)

VALENTINA Gomez, politička aktivistkinja iz Sjedinjenih Američkih Država, oglasila se na društvenoj mreži Iks povodom predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji, poručivši da je reč o izuzetno važnom trenutku za budućnost Srbije.

Foto: Printskrin Iks/Valentina Gomez

Gomez je u objavi podržala Aleksandra Vučića, navodeći da Srbija zahvaljujući njemu ima priliku da sačuva svoj identitet. Uz poruku je podelila i video u kojem iznosi svoje stavove o političkoj situaciji u Srbiji i "Studentskoj izbornoj listi".

- Srbija ima najvažnije izbore 25. oktobra. Aleksandar Vučić daje Srbiji šansu da ostane Srbija. Cela Evropa je pod napadom - napisala je Gomez na Iksu.

U video-snimku ona je ocenila da pokret koji, prema njenim rečima, nastupa pod maskom studentske izborne liste širi nasilje, blokade i strah među građanima. Takve aktivnosti uporedila je sa delovanjem pokreta Antifa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Gomez je istakla i da Vučić, prema njenom viđenju, štiti interese Srbije time što ne uvodi sankcije Rusiji, ne priznaje Kosovo i održava dobre diplomatske odnose sa Evropom, Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Na kraju video-poruke direktno se obratila građanima Srbije, pozivajući ih da podrže Vučića na izborima.

Šta je Valentina Gomez rekla u video-poruci?

U nastavku prenosimo originalnu izjavu na engleskom jeziku:

- Serbia is holding the most important elections on October 25th, and the anarchist movement, posing as the student electoral list, has filled the country with violence, blockades, and terrorizing its citizens. Just look at this video. This is the same thing Antifa did here in the United States. But Aleksandar Vučić is fighting for Serbia's interests by not sanctioning Russia, not recognizing Kosovo, and having great diplomatic relations with Europe, Russia, and the United States. So this is my message to the people of Serbia: vote for Aleksandar or get ready for your country to get burned down by these anarchists that call themselves the Student Electoral List. God bless you.

Prevod na srpski:

- Srbija 25. oktobra održava najvažnije izbore, a anarhistički pokret, koji se predstavlja kao studentska izborna lista, ispunio je zemlju nasiljem, blokadama i terorisanjem građana. Samo pogledajte ovaj video. To je isto ono što je Antifa radila ovde u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali Aleksandar Vučić se bori za interese Srbije tako što ne uvodi sankcije Rusiji, ne priznaje Kosovo i održava odlične diplomatske odnose sa Evropom, Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Zato je moja poruka građanima Srbije: glasajte za Aleksandra ili se spremite da vam zemlja izgori zbog ovih anarhista koji sebe nazivaju Studentskom izbornom listom. Neka vas Bog blagoslovi.

Gomez je svoju poruku završila pozivom građanima da podrže Aleksandra Vučića, dok je u objavi na Iksu ponovila da, prema njenom stavu, Srbija ima priliku da sačuva svoj nacionalni identitet.

Serbia has the most important elections on September 25th. Aleksandar Vučić gives Serbia a chance to remain Serbia. All of Europe is under attack. https://t.co/jx86GEeqer — Valentina Gomez (@ValentinaForUSA) October 16, 2026

Ko je Valentina Gomez?

Valentina Gomez je američka konzervativna aktivistkinja kolumbijskog porekla, poznata po podršci Donaldu Trampu i oštrim političkim stavovima. Političku pažnju privukla je kandidaturom na republikanskim izborima u Misuriju 2024. godine, kao i provokativnim objavama protiv imigracije i pokreta za prava LGBT osoba. Prepoznatljiva je po oštroj retorici na društvenim mrežama. Ovoga puta oglasila se povodom političke situacije u Srbiji, javno podržala Aleksandra Vučića i pozvala građane da glasaju za njega.