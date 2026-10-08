MACUT NA VOŽDOVCU URUČIO 53 UGOVORA: Podrška porodicama izbeglica i interno raseljenih lica (FOTO/VIDEO)
PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut uručio je danas, 8. oktobra, u Gradskoj opštini Voždovac ugovore za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica i interno raseljenih lica.
Događaju su prisustvovovali i predsednica Gradske opštine Voždovac Bojana Jakšić i komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanojević.
Svečanost dodele ekonomskih ugovora za osnaživanje porodica izbeglica i interno raseljenih lica počela je obraćanjem predsednika Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đure Macuta.
Macut je tom prilikom istakao da će kroz 53 ugovora porodicama biti pružena podrška za započinjanje sopstvenog posla ili unapređenje postojećeg poslovanja.
- Davanjem ovih 53 ugovora mi vas osnažujemo za dalji život. Za svaku od ovih porodica koje će dobiti pomoć, bilo kroz alate, opremu i ostalo, bilo da je reč o sopstvenom poslu ili unapređenju postojećeg posla. Ponosan sam što Republika Srbija za ovaj program na Voždovcu izdvaja sredstva i pruža podršku porodicama - rekao je Macut.
Obratila se i predsednica Gradske opštine Voždovac Bojana Jakšić.
- Danas je za našu opštinu poseban dan jer smo dodelom ovih ugovora podržali 53 porodice d aunaprede svoje biznise i zanatske delatnosti, koje nisu samo mašine i alati, to je prilika da očuvaju zanate koje su poneli iz svog zavičaja, ne napuštajući ga mimo svoje volje - istakla je predsednica opštine.
Ugovore je porodicama uručio predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, uz podršku predsednice Gradske opštine Voždovac Bojane Jakšić i komesarke za izbeglice i migracije Nataše Stanojević.
Dodela 53 ekonomska ugovora predstavlja konkretnu podršku porodicama izbeglica i interno raseljenih lica da razvijaju sopstvene poslove i unaprede postojeće delatnost.
Svečanost je završena uručenjem ugovora porodicama, koje su ovom podrškom dobile priliku da unaprede svoje poslovanje i stvore uslove za sigurniju egzistenciju.
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