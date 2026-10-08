"ČULI SE JEZIVI KRICI MALIŠANA" Bračni par napravio "fabriku dece" u "Gradu anđela"

KALIFORNIJSKI par pretvorio je svoju vilu u okrugu Los Anđeles u jezivi kompleks za surogat-majčinstvo, u kojem je najmanje 14 dece rođeno uz pomoć surogat-majki, među kojima i bebe stare svega dva meseca.

Foto: Printskrin/Youtube/cbs news

Navodno, one su bile izložene ponavljanom zlostavljanju i batinama od strane "dadilja", tvrde tužioci, a prenosi Law&Crime.

Gvadžun Šuan (66) i Silvija Žang (39) optuženi su u utorak, svako po jednoj tački optužnice, za udruživanje radi zlostavljanja dece.

Šuan se dodatno tereti za teško krivično delo zlostavljanja deteta, pomaganje učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i još pet tačaka optužnice za zastrašivanje svedoka.

Par je angažovao više dadilja za nadzor i disciplinovanje dece koja su živela u njihovoj vili u gradu Arkadija.

Među njima je bila i žena koja je već optužena za zlostavljanje deteta pod okolnostima koje su mogle da dovedu do teških povreda ili smrti, navodi se u saopštenju Tužilaštva okruga Los Anđeles.

Prema navodima tužilaštva, u kući Šuana i Žang živelo je ukupno 21 dete.

Njih 15 navodno je bilo izloženo ponovljenom fizičkom zlostavljanju, dok je 14 bilo rođeno uz pomoć surogat-majki.

Par je bio predmet istrage i uhapšen prošle godine ali je kasnije pušten bez podizanja optužnice.

- Broj dece koja su bila izložena ovom navodno jezivom zlostavljanju je bez presedana - rekao je u utorak tužilac okruga Los Anđeles Nejtan Dž. Hohman.

Slučaj je otkriven nakon što je policija dobila prijavu da je dvomesečna beba zadobila povredu glave.

Šuan i Žang se terete da su stvorili dom u kojem su deca sistematski prebijana i kažnjavana ako ne bi uradila ono što im je naređeno.

Prema krivičnoj prijavi, Šuan i Žang su vodili sopstvenu kompaniju koja se bavila surogat-majčinstvom i navodno davali lažne informacije najmanje dvema ženama koje su pristale da budu surogat-majke.

Jednoj od njih je, kako se navodi, rečeno da je Žang samohrana majka koja se bori da dobije dete.

Foto: Printskrin/Youtube/cbs news

"Dadilje" koje su bile zadužene za brigu o deci rođenoj uz pomoć surogat-majki provodile su svakodnevno više sati u improvizovanim učionicama unutar kuće u Arkadiji, navodi se u optužnici.

Šuan i Žang su, prema navodima tužilaštva, tri prostorije u kući uredili kao "centre za učenje", gde su brojna mala deca svakodnevno provodila nekoliko sati sedeći za stolovima pod nadzorom dadilja.

U kući su bile postavljene oko 32 kamere koje su se aktivirale pokretom i snimale video i audio-zapis, uključujući prostorije u kojima su boravila deca i dadilje.

Tokom 11 dana, od 27. aprila do 7. maja 2025. godine, kamere su navodno zabeležile kako dadilje šamaraju, udaraju i tuku decu.

U jednom slučaju, dadilja je navodno udarila dete cipelom, dok su se Žang i druga dadilja "smejale dok su gledale snimak".

Tužioci navode da je Šuan 30. aprila 2025. godine ušao u jednu od učionica i dadilji koja je kažnjavala dete rekao da ga "udari jače".

Nakon toga je, prema optužnici, više puta udario dete po telu, otvorenim dlanom ga udario po glavi, a zatim ga podigao držeći ga za jednu ruku dok ga je nastavio udarati.

Kamere nisu pokrivale svaki deo kuće, navodi tužilaštvo.

Jedna prostorija nije bila pod video-nadzorom, a na snimcima su neke dadilje viđene kako unose decu u tu prostoriju.

- Čuli su se vrisci dece iznutra - navode tužioci.

Dvomesečni dečak koji je zadobio povredu glave navodno je pretrpeo udarac dadilje 4. maja 2025. godine.

Šuan i Žang su, prema optužnici, čekali dva dana pre nego što su potražili medicinsku pomoć, a zdravstvenim radnicima su navodno rekli da je beba pala sa kreveta.

Par se takođe tereti da je decu podučavao šta da kažu policiji kako bi ćutala o zlostavljanju, kao i da je sakrio štapove koji su navodno korišćeni za udaranje dece.

- Žang je naložila deci da negiraju da su bila tučena - navodi se u optužnici.

Za dadiljom Čunmej Li, koja je već optužena, raspisana je poternica uz određenu kauciju od 105.000 dolara, saopštilo je tužilaštvo.

Šuan i Žang trebalo je u utorak da se pojave pred sudom u Pasadeni.

Kako je ranije objavljeno, država je oduzela 21 dete koje je živelo sa Šuanom i Žang.

Par je, prema navodima, surogat-majke pronalazio preko Fejsbuka.

Ukoliko budu proglašeni krivim, Šuanu preti kazna do 17 godina i četiri meseca zatvora, dok Žang može biti osuđena na najviše 11 godina i osam meseci.

Čunmej Li preti kazna do 12 godina zatvora.

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(Telegraf)