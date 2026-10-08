PRODUŽEN ROK ZA DODELU SREDSTAVA: Država daje 220 miliona dinara bespovratno
ROK za podnošenje zahteva u okviru programa subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva "Kapital za razvoj", produžen je do 30. novembra, saopštila je danas Razvojna agencija Srbije (RAS).
Prvobitni rok bio je 9. oktobar, a iz RAS-a su pojasnili da je rok produžen zbog velikog interesovanja privrednika i potrebe da se zainteresovanim kandidatima omogući dodatno vreme za pripremu dokumentacije.
Za realizaciju programa opredeljeno je 220 miliona dinara bespovratnih sredstava, namenjenih subvencionisanju kamatnih stopa za kredite za nabavku nove opreme i trajna obrtna sredstva.
Cilj programa je da se mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama omogući pristup povoljnijim izvorima finansiranja, podrže investicije i likvidnost privrednih subjekata i doprinese ubrzanju privrednog rasta.
Program "Kapital za razvoj" predstavlja vid podrške mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama, kojima se kroz subvencionisanje kamatne stope omogućava pristup finansiranju pod povoljnijim uslovima.
Poseban značaj ovog programa ogleda se u tome što firmama pruža mogućnost da ulažu u novu opremu, unaprede poslovanje i obezbede sredstva za održavanje kontinuiteta poslovnih aktivnosti.
Detaljne informacije o uslovima programa, kao i uputstvo za sprovođenje programa "Kapital za razvoj“, dostupni su na stranici Razvojne agencije Srbije.
(Tanjug)
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