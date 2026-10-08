MALI POSETIO PORODICU PANTIĆ: "Oni su lep primer kako se tradicija i savremen život mogu uspešno spojiti"
SINIŠA Mali posetio je porodicu Pantić u selu Draževac.
- U selu Draževac, nadomak Obrenovca, upoznao sam danas porodicu Pantić - baku Milenu, bračni par Milomira i Miljanu, njihove ćerke Jelenu i Tamaru, kao i zeta Igora.
Poljoprivreda je njihov poziv, ali ono što ovu porodicu posebno izdvaja jeste način na koji neguju zajedništvo i čuvaju tradiciju koja generacijama povezuje njihove ukućane.
U vremenu kada se život odvija sve brže, porodica Pantić pokazuje koliko su važne jednostavne vrednosti - zajednički rad, razgovor za porodičnim stolom, podrška među generacijama i spremnost da se iskustvo starijih prenese na mlađe. Upravo takvi odnosi stvaraju čvrste temelje na kojima porodica raste i opstaje. Ravnica, reke, plodna zemlja i ova porodica su njihov život.
Draževac i obrenovački kraj oduvek su bili poznati po vrednim domaćinima koji žive od zemlje i sa zemljom. Porodica Pantić je lep primer kako se tradicija i savremen život mogu uspešno spojiti, čuvajući ono najvažnije - porodičnu slogu, međusobno poverenje i osećaj pripadnosti.
Hvala porodici Pantić na gostoprimstvu, toplom razgovoru i podsećanju da su porodica i zajedništvo vrednosti koje nikada ne gube značaj.
Baš za to se bori lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“! Do pobede! Da porodica uvek bude na 1. mestu - navodi se u objavi.
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