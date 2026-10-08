PANIKA U EVROPI, CENE GORIVA DIVLJAJU! Rim postavio ultimatum partnerima: Pustićemo naftu na tržište, ali samo pod jednim uslovom
ITALIJA je spremna da razmotri dodatno oslobađanje nafte iz svojih strateških rezervi ukoliko druge evropske zemlje ispune obaveze koje su preuzele u okviru koordinisanog plana Međunarodne agencije za energetiku (IEA), izjavio je danas italijanski ministar energetike Gilberto Piketo.
Rim je u potpunosti ispunio obavezu iz martovskog plana IEA, koji je predviđao oslobađanje 10 miliona barela nafte, preneo je Rojters.
Ta količina povučena je iz zaliha naftnih kompanija, a ne iz državnih strateških rezervi.
Piketo je rekao da bi Rim mogao da učestvuje u dodatnom oslobađanju rezervi ukoliko i druge evropske zemlje pokažu spremnost da ispune svoje obaveze.
Međutim, Italija je prethodno naglašavala da bi svaka nova odluka trebalo da bude usklađena sa evropskim partnerima i IEA.
IEA je u sredu saopštila da će ubrzati oslobađanje naftnih zaliha dogovorenih u martu i dati prioritet dizelu, a prema proceni agencije na tržište bi u okviru već postojećeg plana trebalo da bude plasirano još oko 100 miliona barela.
Ta najava usledila je nakon što su zemlje Grupe sedam (G7) prošle nedelje dogovorile oslobađanje 100 miliona barela sirove nafte i dizela u naredna četiri meseca, uz poziv članicama da ubrzaju plasiranje dizela zbog poremećaja u snabdevanju i rekordno visokih cena goriva.
Francuska je u sredu najavila oslobađanje 10 miliona barela dizela iz svojih rezervi, dok je Evropska unija saopštila da bi oslobađanje nafte trebalo da ostane u okvirima količina dogovorenih u martu.
(Tanjug)
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