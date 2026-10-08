Torte i kolači

ROLAT SA DŽEMOM: Poslastica koja vraća u detinjstvo

Milena Tomasevic

08. 10. 2026. u 14:00

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Za njegovu pripremu potrebno je svega nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat je sočan i ukusan desert koji se priprema brzo i bez mnogo muke. Uz omiljeni džem, ovaj rolat je idealan uz šolju kafe ili čaja, a možete ga poslužiti i kada vam se najave gosti.

РОЛАТ СА ЏЕМОМ: Посластица која враћа у детињство

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 4 jaja
  • 4 kašike šećera
  • 4 kašike brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • nekoliko kašika džema po izboru

Priprema

Odvojite belanca od žumanaca. Belanca umutite u čvrst sneg, pa postepeno dodajte šećer i nastavite da mutite dok ne dobijete čvrstu i sjajnu smesu.

Smanjite brzinu miksera na najmanju i dodajte jedno po jedno žumance, pa kratko mutite dok se sve lepo ne sjedini.

Brašno i prašak za pecivo prosejte kroz sito, a zatim ih postepeno dodajte u smesu. Špatulom lagano sjedinite sastojke, vodeći računa da smesa ostane vazdušasta.

Smesu sipajte u pleh dimenzija 30×40 cm, koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Ravnomerno je rasporedite. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 10 minuta, odnosno dok kora lepo ne porumeni.

Pečenu koru odmah prebacite na vlažnu kuhinjsku krpu i pažljivo je uvijte u rolat. Ostavite je tako uvijenu da se ohladi.

Kada se kora ohladi, pažljivo je odvijte, premažite džemom po izboru, pa ponovo uvijte u rolat.

Prijatno! 

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