ROLAT SA DŽEMOM: Poslastica koja vraća u detinjstvo
Za njegovu pripremu potrebno je svega nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat je sočan i ukusan desert koji se priprema brzo i bez mnogo muke. Uz omiljeni džem, ovaj rolat je idealan uz šolju kafe ili čaja, a možete ga poslužiti i kada vam se najave gosti.
Sastojci
- 4 jaja
- 4 kašike šećera
- 4 kašike brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- nekoliko kašika džema po izboru
Priprema
Odvojite belanca od žumanaca. Belanca umutite u čvrst sneg, pa postepeno dodajte šećer i nastavite da mutite dok ne dobijete čvrstu i sjajnu smesu.
Smanjite brzinu miksera na najmanju i dodajte jedno po jedno žumance, pa kratko mutite dok se sve lepo ne sjedini.
Brašno i prašak za pecivo prosejte kroz sito, a zatim ih postepeno dodajte u smesu. Špatulom lagano sjedinite sastojke, vodeći računa da smesa ostane vazdušasta.
Smesu sipajte u pleh dimenzija 30×40 cm, koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Ravnomerno je rasporedite. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 10 minuta, odnosno dok kora lepo ne porumeni.
Pečenu koru odmah prebacite na vlažnu kuhinjsku krpu i pažljivo je uvijte u rolat. Ostavite je tako uvijenu da se ohladi.
Kada se kora ohladi, pažljivo je odvijte, premažite džemom po izboru, pa ponovo uvijte u rolat.
Prijatno!
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