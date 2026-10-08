ŠEST STANOVA I DVA AUTOMOBILA: Vlada priređivač nagradne igre "Ekspo karta za pobedu" - ovo su detalji (FOTO)
NA današnjoj sednici Vlade Republike Srbije usvojen je Zaključak kojim se Vlada određuje za priređivača nagradne igre „Ekspo karta za pobedu“, koja će biti organizovana povodom međunarodne izložbe Ekspo 2027 Beograd.
Građani će pravo na učešće ostvarivati registracijom važeće ulaznice kupljene preko zvaničnih prodajnih kanala, a prijava za nagradnu igru će se obavljati skeniranjem koda sa ulaznice putem mobilne aplikacije Ekspo 2027.
U toku su aktivnosti kojima se obezbeđuje nagradni fond za nagradnu igru, koji će činiti šest stanova u Ekspo kompleksu u Surčinu i dva automobila marke „BMW“.
Nagradna igra se priređuje kroz više izvlačenja, koja će biti održana od početka 2027. godine, a unos ulaznica u aplikaciju će biti moguć do kraja godine, nakon što počne prodaja karata za međunarodnu izložbu Ekspo 2027.
Dobitnici će biti birani na javnim izvlačenjima, uz direktan televizijski prenos.
Pravila nagradne igre, tačni termini izvlačenja i ostale pojedinosti biće objavljeni po završetku pripremnih aktivnosti.
Ranije formirana Radna grupa Vlade Srbije koordiniše sve pravne, organizacione i tehničke aktivnosti neophodne za sprovođenje nagradne igre, kako bi nagradna igra mogla da bude organizovana u skladu sa propisima.
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