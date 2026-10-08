NA N1 ISKLJUČUJU MIKROFON DA NAROD NE ČUJE ISTINU: Lončar brojkama patosirao blokadere, ne znaju šta ih je snašlo

ZLATIBOR Lončar učestvovao je u debati na N1 ispred liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i uprkos svim prekidanjima, provokacijama

Foto: Printscreen

ZAVRŠNA IZLAGANjA

Zlatibor Lončar

- Ja nisam ni tužilac ni sudija. Pozivam vas, da novinari budu u tenderskim komisija, niko nije hteo. Možemo da verujemo u Deda Mraza. Ulažemo milijardu i trista miliona evra u bolnice. 1,2 miliona zdravtsvenih radnika fali u Evropi. Moramo da uvedemo red, uvešćemo ga tako, kada obnovimo bolnice, stare će biti za stare ljude, nema mesta u domovi,a, tu će se brinuti u njima, u domovima zdravlja, kad sredimo i damo dovoljne plate, sve će biti sređeno. Ne sme se biti na pauzi tri sata. Za pacijente u ruralnim sredinama, mi smo doveli mobilne ambilante i mobilne apoteke. Niko neće da radi u maloj sredini. Davali smo kuće, duplo veće plate, posao za porodicu, neće niko. To je problem svuda. 15 mobilnih ambulanti. Mobilne apoteke. Stižemo svuda. To je nešto što će da uradi Aleksandar Vučić i njegova lista. Mnogo je bolje nego što je bilo (isključen mikfrofon Lončaru nakon brutalne provokacije n1 voditeljke).

Foto: Printscreen Zlatibor Lončar i Vladimir Đukić

Na pitanje da li u zdravstvu ima helikoptera, Lončar odgovara:

- Imamo dva helikoptera. Imamo dva koji rade i spašavaju ljudske živote i imaćemo ih još više (N1 voditeljka brani da se Lončar obrati narodu u kameru) - rekao je Lončar.

Miroslav Andrić

- Lepo je da imamo nove bolnice, ali to nije dovoljno. Naš program predviđa u tački 1, najzad da se napravi efikasna integracija zdravstvenog centra. Da se zna koje usluge pacijent može da dobije u Domu zdravlja. Da ne dolaze pacijenti u Klinički centar da rešavaju probleme koji mogu biti rešeni u Domu zdravlja - kaže Andrić.

Na N1 brane Kurtija i teroriste

- Žao mi je Kurti. Izvini Kurti - rekli su Lončar i Đukić ironično na opasku voditeljke N1 da se teroristički režim u Prištini ne sme pominjati u kontekstu "šiptarski teroristi".

Vladimir Đukić

- Vraćen je dignitet zdravstvenim radnicima, poverenje u zdravstvene radnike. O lekarima je dosta govoreno, medicinske sestre, angažovanje njih i drugih radnika to je problem. Svuda fale. Profesor Delić je pomenuo veštačku inteligenciju ne može da daje infuzije, da da toplu reč nekome kome su dani odbrojanu. SPS poštuje rad srednjeg osoblja. Stalež lekara je nešto što se rešava zaista shodno vremenu i svemu. Predlažem ad se naprave stanovi za medicinsko osoblje, blizu mesta gde rade - kaže Đukić.

Vladimir Đukić

- Mi na porodilištu, gde imamo 4800 porođaja. Svi žele da budu ginekolozi, imamo 16 ginekologa više nego što nam treba. Danas je okrutnije vreme, ljudi trče za novcem i beže u privatno. Postoji diskrepanca izmežu broja lekara koji završe fakultet. Kojeg bi vi vrhunskog lekara sa 9,70 prosekom vratili u Valjevo, Vranje? Tamo su sada nove bolnice i to je normalno. 2006 godine je onaj režim ukinuo obaveznu stomatološku prasku, a danas se ponosimo da imamo 700.000 krezubih ljudi ovde na n1 - istakao je Đukić.

Foto: Printscreen Debata na N1

Dragan Delić

- Koje bajke? Koje prepreke. Vi ćete reći nemamo novca (Lončar: "Nisam to rekao, vi ne poznatejete sistem dovoljno. Nisam pametniji od vas, ali ja ceo život, tu su i kolege koje rade u ovom delu zdravstva i koji su po ceo dan bili sa zaposlenim u zdravstvu, neka vam kažu da li je to realno").

Zlatibor Lončar

- Andriću, vidim u vama dobru nameru, to što pričate je bajka. Zaposlićemo ga, on će sam odlučiti koju će specijalizaciju. Da li je tako an vašem fakultetu? Naravno da nije. Znate koliko faktora ima, neko voli da bude mikrohirur, a trese mu se ruka. Ispunjavate mu želju, a ne može da završi. Neko želi da bude ginekolog, a nije rođen za to. Nije moguće to. Sve je to lepo i stvarni imate dobru nameru, ali to je nerealno - kaže Lončar.

Zlatibor Lončar

- Zamolio bih vas, ovo su preozbiljne teme. Samo par tačnih informacija da vam dam. Profesor Delić kaže, imamo manje specilajista, u pravu ste. Koliko je ljudi na specijalizaciji - 5651 lekar 2012., danas 9152 lekara. Za 62 procenta više. To su profesore Deliću oni koji će postati specijalisti, 39.000 sestara, danas 48.000 sestara. Moralli smo da prekinemo niz zapošljavanja bez konkursa. Da li se zaposlilo po političkoj liniji 5124 zdravstvena radnika kao najbolji studenti. Aha, znate? Po političkoj liniji? Samo polako. Je li su to deca po političkoj liniji? Ko je onda zaposlen po političkoj liniji? - kaže Lončar.

Zlatibor Lončar

- Služite se informacijama koje su tačne i proverene. Dajte mi dokaz za to što pričate. Po kojoj informaciji i dokazu da je otišlo desetine hiljada lekara iz Srbije. Za 10 godina ako je otišlo 1000 lekara, po našoj evidenciji. Nije fer i nije korektno. Slušamo li isto, niste rekli 10? Ko je blokirao bolnice? Da operišete, da bi se skinula lista kuka i kolena, morate da radite subotoom i nedeljom, popodne, više materijala - kaže Lončar.

Miroslav Andrić

- Imate dva puta upisane pacijente, tri puta upisane pacijente, liči sve na birački spisak. Potpuno neuređene liste čekanja. Nemamo podatak kojem treba da verujemo. Imamo podatke da se 29.000 nalazi na listi, prema RFZO. Krenete administrativno da brišete imena, vi ste samo malo sredili listu čekanja. Oni što Studentska lista želi jeste interisan zdravstveni sistem. Rešićemo listu čekanja, prvo je identifikacija, da se osposove zdravstvene ustanove da pružaju usluge i da se usavrši oni što imamo - kaže Andrić.

Vladimir Đukić

- Ovo je visok nivo akademski, ovo je politička emisija par ekselans. Srbija je pomagala u okruženju kada nije bilo respiratora i lekova. Poslužio bih se jednom rečenicom - Aristotel je jako lepo rekao da mu je najbolji prijatelj Platon, a najveći istina. Pošto sam učestvovao u radu ovog Ministarstva, ne želim da pravim raziliku između SPS-a i SNS. Liste čekanja postoje svuda u svetu, u Engleskoj je 60.000 ljudi na listi čekanja. Jedno je proteza kuka, gde se u Sloveniji čeka 661 dan. Za operacije hernije se u Srbiji ne čeka dan, a u Hrvatskoj četiri meseca - ističe Đukić.

Dragan Delić

- Profesor Đukić je u pravu. Nema posledice bez uzroka. Liste čekanja su posledica stanja. Imate povećan broj pacijenata, populacija je sve starija. Ono što je naša greška, ne samo vlasti u zadnjih 30 godina, mi smo malo marginalizovali edukaciju i prevenciju. Činjenica kad nemate prevenciju povećava se broj stanovnika. Treba nam borj kompetentnih lekara specijalista. Veštačka inteligecije možda rešenje i jedinstveni zdravstveni sistem - kaže Delić.

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