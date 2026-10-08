Politika

LONČAR I ĐUKIĆ IRONIČNO ODGOVORILI VODITELJKI N1: "Žao mi je Kurti, izvini Kurti"

В.Н.

08. 10. 2026. u 20:56

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U PREDIZBORNOJ debati na N1, učestvuju Zlatibor Lončar, Miroslav Andrić, Dragan Delić i Vladimir Đukić.

ЛОНЧАР И ЂУКИЋ ИРОНИЧНО ОДГОВОРИЛИ ВОДИТЕЉКИ Н1: Жао ми је Курти, извини Курти

Foto: Printscreen

- Žao mi je Kurti. Izvini Kurti - rekli su Lončar i Đukić ironično na opasku voditeljke N1 da se teroristički režim u Prištini ne sme pominjati u kontekstu "šiptarski teroristi"

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