Politika

CENZURA UŽIVO: Lončar najavio veliki plan za zdravstvo, a N1 odmah isključio mikrofon!

В.Н.

08. 10. 2026. u 21:09

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U predizbornoj debati na N1, učestvuju Zlatibor Lončar, Miroslav Andrić, Dragan Delić i Vladimir Đukić.

ЦЕНЗУРА УЖИВО: Лончар најавио велики план за здравство, а Н1 одмах искључио микрофон!

Foto: Printskrin N1

- Ja nisam ni tužilac ni sudija. Pozivam vas, da novinari budu u tenderskim komisija, niko nije hteo. Možemo da verujemo u Deda Mraza. Ulažemo milijardu i trista miliona evra u bolnice. 1,2 miliona zdravtsvenih radnika fali u Evropi. Moramo da uvedemo red, uvešćemo ga tako, kada obnovimo bolnice, stare će biti za stare ljude, nema mesta u domovi,a, tu će se brinuti u njima, u domovima zdravlja, kad sredimo i damo dovoljne plate, sve će biti sređeno. Ne sme se biti na pauzi tri sata. Za pacijente u ruralnim sredinama, mi smo doveli mobilne ambilante i mobilne apoteke. Niko neće da radi u maloj sredini. Davali smo kuće, duplo veće plate, posao za porodicu, neće niko. To je problem svuda. 15 mobilnih ambulanti. Mobilne apoteke. Stižemo svuda. To je nešto što će da uradi Aleksandar Vučić i njegova lista. Mnogo je bolje nego što je bilo... - rekao je Lončar pre nego što mu je isključen mikfrofon nakon brutalne provokacije N1 voditeljke.

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