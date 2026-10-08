UŽIVO REAL - PARTIZAN! Ozbiljan minus za crno-bele na poluvremenu (VIDEO/FOTO)

Klub iz Humske pokušaće da nastavi seriju večeras u Madridu.

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REAL - PARTIZAN 53:37 (27:19, 26:18)

Grad: Madrid

Dvorana: "Movistar arena"

Kapacitet: 15.000

Sudije: Emin Mogulkoč, Miloš Koljenšić, Marćin Kowalski

REAL MADRID: Smit, Luvavu, Pradilja, Abalde, Kampaco, Okeke, Proćida, Maledon, Jantunen, Tavarez, Felis, Džons.

Trener: Pedro Martinez

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si.

Trener: Đoan Penjaroja

Košarkaši Partizana fenomenalno su otvorili sezonu u Evroligi, ostvarili sve tri pobede i sada žele da nastave taj niz. Pokušaće da ostvare prvi trijumf u Madridu još od aprila 2023. godine i čuvene četvrtfinalne serije Evrolige, dok Real traži izlaz iz krize, jer je trenutno na učinku 0-3.

TOK MEČA

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Promašaj Smita, pa novi koševi Tompsona na polaganju (53:37). Dobio je Si priliku da gađa u poslednjoj sekundi, ali nije bio precizan (53:37).

19. minut - Loš šut i promašaj Pajole za tri, a Tavarez dominira u reketu (53:35). Si promašuje trojku, ali dobar u odbrani.

18. minut - Tavarez je ostavljen potpuno sam, što koristi zakucavanjem. Opet je precizan Tompson, ali i Pradilja (51:35). Tajm-aut za Penjaroju.

17. minut - Smit je ponovo pobegao čuvarima, ali istom merom uzvratio je i Džons (47:33).

16. minut - Defanzivni skok je veliki problem večeras za Beograđane. Sve one "ničije" lopte pripale su Realu. Jantunen daje dva penala, a onda Tompson pogađa prvu trojku, a potom i odlično reaguje polaganjem nakon dobre odbrane (45:31).

15. minut - Karlik je dao dva penala (41:26). Jantunen nije bio precizan, Pajola je izbio loptu Luvavuu, ali Partizan to ne koristi da smanji prednost. Kampaco pogađa težak šut preko Tanaskovića (43:26).

14. minut - Pajola je iznudio bacanja, ali je dao samo jedno (38:22). Tanasković krade loptu, a onda penali za sigurnog Lovernja (38:24). Smit pogađa novu trojku (41:24), slaba je odbrana crno-belih.

13. minut - Dobio je Penjaroja tehničku zbog prigovora, a jedno bacanje iskoristio je Maledon (36:21). Potom Pradilja pravi faul u napadu nad Džonsom, koji prvi put promašuje šut sa distance. Lovernj je faulirao Smita, a on iskoristio dva penala (38:21).

12. minut - Ozbiljna kriza u igri gostiju. Olmen je izgubio loptu, tražio je faul, ali ga nije dobio. Umesto toga, napravio je nesportsku, a Abalde je dao oba penala (33:19). U nastavku akcije je pogodio i Pradilja, posle čega je Đoan Penjaroja zatražio tajm-aut (35:19). U igri su Karlik i Lovernj, a posle odbitka pogađa Tanasković i prekida seriju domaćih od 14:0.

11. minut - Bolje Real skače, to sada koristi i Pradilja (29:19). Lakić promašuje trojku, a Smit siguran sa distance (31:19). Raste prednost domaćih.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Dva promašaja Džekirija, kažnjava to Džekiri trojkom u poslednjoj sekundi (27:19).

⏸️ Fin del primer cuarto. @RMBaloncesto 27 - 19 @PartizanBC https://t.co/Y1kiCvu58M — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 8, 2026

9. minut - Novu trojku za Madriđane dao je Dejmijan Džons (24:19).

8. minut - Razigrao se Luvavu, pogodio sa distance (21:16). Seriju Reala od 6:0 prekida Olmen prvom trojkom za goste (21:19).

7. minut - Džekiri siguran sa penala, pa se u strelce upisuje i Kampaco (15:14). Odlična polaganja Olmena i Feliza (17:16), a onda i poeni Luvavua (19:16) posle izgubljene lopte Tompsona.

6. minut - Nije Tanasković dobio faul kod šuta, ali je Pajola odlično reagovao posle odbitka. Pojačali su odbranu crno-beli, posle čega Tanasković donosio prvo vođstvo (12:10), a onda Feliz izjednačuje (12:12).

5. minut - Dve dobre odbrane Tompsona, pa očajna reakcija Tanaskovića na polaganju, posle asistencije Džonsa, koji

4. minut - Nastavlja Džons da pogađa sa distance, s druge strane Tavarez koristi asistenciju Maledona (10:6), a potom je neprecizan Hejs, koji pravi drugi faul i mora na klupu.

3. minut - Posle tri ofanzivna skoka, Okeke pogađa trojku iz ćoška (8:4).

2. minut - Abalde je pogodio prvu trojku, a Karlik sada precizan posle prodora i polaganja (5:4). Uspeli su goste da se odbrane, ali Pajola u napadu gubi loptu.

1. minut - Utakmica u Madridu je počela. Pajola je pokušao za tri poena i promašio, Tompson je napravio faul za dva bacanja, koja je Maledon realizovao. Izjednačenje donosi Karlik Džons sa distance (2:2).

PRE MEČA

20.43 Trener Reala Pedro Martinez veoma poštuje srpski klub i svog kolegu na suprotnoj strani.

- Važna utakmica za nas, protiv odličnog rivala, koji je u izvanrednoj formi i ima sjajnog trenera. Penjaroja radi fantastičan posao, biće to težak i zahtevan meč. Partizan se veoma dobro brani, sa ogromnom agresivnošću i igra veoma čvrsto. U napadu imaju centre koji igraju spolja, kao i bekove sa velikom sposobnošću da postižu poene. Mi moramo da imamo strpljenja, smirenosti i istrajnosti, da radimo ono što smo se dogovorilo i da ne klonemo duhom.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

20.36 Košarkaši Partizana izašli su na zagrevanje u "Movistar areni".

20.32 Trener crno-belih Đoan Penjaroja nada se neizvesnoj utakmici u španskoj prestonici.

- Ako razmišljamo o tome da oni na startu imaju 0-3, a mi 3-0, to je već u najavi veliki problem za nas. Za klub kakav je Real nije normalno da veže tri poraza, pa je za njih prva utakmica kod kuće od ogromne važnosti. Velika je to ekipa, puna talenta, sa sjajnim trenerom. Pobediti u gostima je uvek teško, a u Madridu posebno. Ipak, spremni smo da se dobro takmičimo i da, ako bude moguće, uđemo u samu završnicu sa šansom za trijumf - rekao je Penjaroja.

20.26 Kada je reč o rosteru Reala, večeras će biti bez iskusnog Argentinca Gabrijela Deka, koji ima problem sa povredom levog ramena.

20.21 I u Madridu će Partizan biti oslabljen, bez povređenog krila Lamara Stivensa i krilnog centra Dereka Vilisa, kao i nedovoljno oporavljenog kapitena Vanje Marinkovića.

20.15 Sjajan početak sezone za "parni valjak" iznenadio je mnoge širom Evrope, a to je bio i povod da ugledni španski list "Marka" napravi intervju sa trenerom Đoanom Penjarojom.

20.09 Kladionice su totalno potcenile Partizan, bez obzira na tabelu i učinak. Kvota da će Beograđani večeras slaviti iznosi čak 4,20, dok je na Madriđane samo 1,27.

20.01 Kada je reč o Realu, katastrofalan start u elitnom takmičenju. "Kraljevići" ne znaju za pobedu, imaju 0-3, jer su u gostima redom gubili od Dubaija (78:77), Efesa (94:84) i Hapoela iz Tel Aviva (102:98). Ovo će im biti prva utakmica na domaćem terenu.

19.52 Bolji početak sezone navijači crno-belih nisu mogli da zamisle. Prvo je na premijeri u Areni savladan Armani (92:76), a onda dva trijumfa zaredom u gostima - protiv Pariza (92:79) i minhenskog Bajerna (86:84). Na sve to nadovezao se i ubedljiv trijumf na startu ABA lige nad Megom (83:59).

19.45 Dobro veče i dobrodošli na lajv-prenos utakmice Reala i Partizana u 4. kolu Evrolige.