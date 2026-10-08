KO JE ILIJA MIĆIĆ KOJI JE UČESTVOVAO U SUKOBU SA ŠAPIĆEM: 21 objekat, zahtevi za ozakonjenje i veze sa "Kreni-Promeni" (FOTO)

SUKOB s gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem, koji je pokret Kreni-Promeni predstavio kao napad na svoju aktivistkinju Tatjanu Mićić, dobija sasvim novu dimenziju.

Foto: Printskrin

U incidentu je učestvovao i njen suprug Ilija Mićić, a u medije su sada dospele informacije o njegovoj građevinskoj prošlosti, čak 21 objektu navodno izgrađenom bez dozvole i zahtevima za njihovo ozakonjenje.

Otvaraju se i pitanja njegovih veza sa pokretom Save Manojlovića, kao i imovinskog statusa njegove supruge.

Foto: Printskrin

Kada je pokret Kreni-Promeni optužio gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića za napad na svoju aktivistkinju Tatjanu Mićić, javnosti je predstavljen događaj u kojem je upravo ona bila u središtu pažnje. Međutim, ono što je u takvom predstavljanju incidenta ostalo u drugom planu jeste uloga njenog supruga Ilije Mićića, koji je takođe učestvovao u sukobu.

Prema verziji događaja koju je izneo Šapić, on je bio napadnut i reagovao je u samoodbrani, dok iz pokreta Kreni-Promeni stižu suprotne tvrdnje. Zbog toga je važno utvrditi ne samo ko je bio prisutan već i šta je prethodilo fizičkom sukobu i kakva je bila uloga svakog od učesnika.

Foto: Printskrin

Tatjana Mićić je i ranije učestvovala u protestnim aktivnostima ispred porodične kuće gradonačelnika, a ovoga puta sa njom je bio i suprug Ilija.

I upravo tu priča dobija neočekivan nastavak.

Jer, dok se u javnosti raspravlja o tome šta se dogodilo na ulici, pojavljuju se informacije o poslovnoj prošlosti Ilije Mićića koje otvaraju pitanja znatno šira od jednog političkog incidenta.

Ko je zapravo Ilija Mićić?

Prema saznanjima koja su dospela u medije, Ilija Mićić je nekadašnji građevinski investitor sa Zvezdare, čiji se poslovi povezuju sa periodom vlasti Demokratske stranke u Beogradu, kada je na čelu grada bio Dragan Đilas.

Najveću pažnju izaziva tvrdnja da se Mićić dovodi u vezu sa čak 21 stambenim i poslovnim objektom izgrađenim bez odgovarajućih dozvola, uglavnom na teritoriji Zvezdare, gde je donedavno i živeo.

Prema istim informacijama, za te objekte podneti su zahtevi za ozakonjenje, dok se u navodima o njihovom ukupnom obimu pominju i stotine hiljada kvadratnih metara.

Foto: Printskrin

Ukoliko se podaci iz građevinskih i katastarskih evidencija poklapaju sa ovim tvrdnjama, postavlja se pitanje kako je toliki broj objekata mogao da bude izgrađen bez potrebnih dozvola, ko je bio nadležan za kontrolu radova i zbog čega eventualne nepravilnosti nisu blagovremeno sprečene.

Posebnu težinu ovim pitanjima daje period u kojem su objekti navodno građeni. Reč je, prema objavljenim tvrdnjama, o vremenu kada je Beogradom upravljala demokratska vlast Dragana Đilasa.

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Još ozbiljnije pitanje odnosi se na pokušaje ozakonjenja objekata.

Prema informacijama koje su dospele u medije, Mićić nastoji da reguliše pravni status građevina koje se povezuju sa njegovim ranijim investitorskim poslovima.

Foto: Printskrin

Država je propise za rešavanje statusa nelegalno izgrađenih objekata donosila i sa ciljem da građanima omogući da konačno urede imovinskopravne odnose, posebno kada je reč o porodičnim kućama i stanovima.

Međutim, sasvim drugačiju društvenu dimenziju ima mogućnost da iste zakonske mehanizme koriste investitori koji su bez dozvola podizali čitave stambene i poslovne komplekse.

Zato se nameće pitanje da li bi, ukoliko se navodi o Mićićevim objektima potvrde, postupci ozakonjenja mogli da obuhvate značajan broj građevina nastalih mimo propisa.

Od građevinskih poslova do obezbeđenja Save Manojlovića

Prema informacijama koje su dospele u javnost, Ilija Mićić danas radi u sektoru obezbeđenja, a navodno je angažovan i na poslovima lične zaštite lidera pokreta Kreni-Promeni Save Manojlovića.

U tvrdnjama o njegovom angažmanu pominju se kontakti sa ljudima iz bezbednosnog i uličnog okruženja, što se navodi kao jedan od razloga zbog kojih mu je poverena takva uloga.

Foto: Printskrin

Ukoliko se potvrdi da Mićić zaista obavlja poslove Manojlovićevog obezbeđenja, otvara se pitanje njegovog položaja u pokretu, prirode tog angažmana i odnosa između njegovih ranijih poslovnih aktivnosti i sadašnjeg političkog okruženja.

To je posebno značajno imajući u vidu da je njegova supruga Tatjana politički aktivna upravo u istom pokretu.

Tatjana Mićić se prijavila kao socijalno ugrožena

Posebno zanimljiv deo informacija koje su dospele u medije odnosi se na imovinski i socijalni status Tatjane Mićić.

Naime, prema nezvaničnim saznanjima koja je 8. oktobra objavio „Blic“, Tatjana Mićić se 2023. godine navodno prijavila kao nezaposleno i socijalno ugroženo lice, iako se njen suprug dovodi u vezu sa velikim brojem stambenih i poslovnih objekata.

Foto: Printskrin

Ovaj podatak otvara pitanje imovinskog stanja porodice Mićić, naročito ukoliko se potvrdi da je Ilija Mićić u relevantnom periodu zaista bio vlasnik pomenutih nepokretnosti.

Navodi o dugovima i finansijskim problemima

Uz informacije o građevinskim poslovima pojavljuju se i tvrdnje da se Ilija Mićić suočavao sa velikim finansijskim problemima i dugovanjima.

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