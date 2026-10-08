KO JE ILIJA MIĆIĆ KOJI JE UČESTVOVAO U SUKOBU SA ŠAPIĆEM: 21 objekat, zahtevi za ozakonjenje i veze sa "Kreni-Promeni" (FOTO)
SUKOB s gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem, koji je pokret Kreni-Promeni predstavio kao napad na svoju aktivistkinju Tatjanu Mićić, dobija sasvim novu dimenziju.
U incidentu je učestvovao i njen suprug Ilija Mićić, a u medije su sada dospele informacije o njegovoj građevinskoj prošlosti, čak 21 objektu navodno izgrađenom bez dozvole i zahtevima za njihovo ozakonjenje.
Otvaraju se i pitanja njegovih veza sa pokretom Save Manojlovića, kao i imovinskog statusa njegove supruge.
Kada je pokret Kreni-Promeni optužio gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića za napad na svoju aktivistkinju Tatjanu Mićić, javnosti je predstavljen događaj u kojem je upravo ona bila u središtu pažnje. Međutim, ono što je u takvom predstavljanju incidenta ostalo u drugom planu jeste uloga njenog supruga Ilije Mićića, koji je takođe učestvovao u sukobu.
Prema verziji događaja koju je izneo Šapić, on je bio napadnut i reagovao je u samoodbrani, dok iz pokreta Kreni-Promeni stižu suprotne tvrdnje. Zbog toga je važno utvrditi ne samo ko je bio prisutan već i šta je prethodilo fizičkom sukobu i kakva je bila uloga svakog od učesnika.
Tatjana Mićić je i ranije učestvovala u protestnim aktivnostima ispred porodične kuće gradonačelnika, a ovoga puta sa njom je bio i suprug Ilija.
I upravo tu priča dobija neočekivan nastavak.
Jer, dok se u javnosti raspravlja o tome šta se dogodilo na ulici, pojavljuju se informacije o poslovnoj prošlosti Ilije Mićića koje otvaraju pitanja znatno šira od jednog političkog incidenta.
Ko je zapravo Ilija Mićić?
Prema saznanjima koja su dospela u medije, Ilija Mićić je nekadašnji građevinski investitor sa Zvezdare, čiji se poslovi povezuju sa periodom vlasti Demokratske stranke u Beogradu, kada je na čelu grada bio Dragan Đilas.
Najveću pažnju izaziva tvrdnja da se Mićić dovodi u vezu sa čak 21 stambenim i poslovnim objektom izgrađenim bez odgovarajućih dozvola, uglavnom na teritoriji Zvezdare, gde je donedavno i živeo.
Prema istim informacijama, za te objekte podneti su zahtevi za ozakonjenje, dok se u navodima o njihovom ukupnom obimu pominju i stotine hiljada kvadratnih metara.
Ukoliko se podaci iz građevinskih i katastarskih evidencija poklapaju sa ovim tvrdnjama, postavlja se pitanje kako je toliki broj objekata mogao da bude izgrađen bez potrebnih dozvola, ko je bio nadležan za kontrolu radova i zbog čega eventualne nepravilnosti nisu blagovremeno sprečene.
Posebnu težinu ovim pitanjima daje period u kojem su objekti navodno građeni. Reč je, prema objavljenim tvrdnjama, o vremenu kada je Beogradom upravljala demokratska vlast Dragana Đilasa.
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Još ozbiljnije pitanje odnosi se na pokušaje ozakonjenja objekata.
Prema informacijama koje su dospele u medije, Mićić nastoji da reguliše pravni status građevina koje se povezuju sa njegovim ranijim investitorskim poslovima.
Država je propise za rešavanje statusa nelegalno izgrađenih objekata donosila i sa ciljem da građanima omogući da konačno urede imovinskopravne odnose, posebno kada je reč o porodičnim kućama i stanovima.
Međutim, sasvim drugačiju društvenu dimenziju ima mogućnost da iste zakonske mehanizme koriste investitori koji su bez dozvola podizali čitave stambene i poslovne komplekse.
Zato se nameće pitanje da li bi, ukoliko se navodi o Mićićevim objektima potvrde, postupci ozakonjenja mogli da obuhvate značajan broj građevina nastalih mimo propisa.
Od građevinskih poslova do obezbeđenja Save Manojlovića
Prema informacijama koje su dospele u javnost, Ilija Mićić danas radi u sektoru obezbeđenja, a navodno je angažovan i na poslovima lične zaštite lidera pokreta Kreni-Promeni Save Manojlovića.
U tvrdnjama o njegovom angažmanu pominju se kontakti sa ljudima iz bezbednosnog i uličnog okruženja, što se navodi kao jedan od razloga zbog kojih mu je poverena takva uloga.
Ukoliko se potvrdi da Mićić zaista obavlja poslove Manojlovićevog obezbeđenja, otvara se pitanje njegovog položaja u pokretu, prirode tog angažmana i odnosa između njegovih ranijih poslovnih aktivnosti i sadašnjeg političkog okruženja.
To je posebno značajno imajući u vidu da je njegova supruga Tatjana politički aktivna upravo u istom pokretu.
Tatjana Mićić se prijavila kao socijalno ugrožena
Posebno zanimljiv deo informacija koje su dospele u medije odnosi se na imovinski i socijalni status Tatjane Mićić.
Naime, prema nezvaničnim saznanjima koja je 8. oktobra objavio „Blic“, Tatjana Mićić se 2023. godine navodno prijavila kao nezaposleno i socijalno ugroženo lice, iako se njen suprug dovodi u vezu sa velikim brojem stambenih i poslovnih objekata.
Ovaj podatak otvara pitanje imovinskog stanja porodice Mićić, naročito ukoliko se potvrdi da je Ilija Mićić u relevantnom periodu zaista bio vlasnik pomenutih nepokretnosti.
Navodi o dugovima i finansijskim problemima
Uz informacije o građevinskim poslovima pojavljuju se i tvrdnje da se Ilija Mićić suočavao sa velikim finansijskim problemima i dugovanjima.
(24 sedam)
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