RUSKI HAKERI UDARILI NA RIM: Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova na meti sajbernapada!

VEB-SAJT italijanskog Ministarstva spoljnih poslova bio je danas meta sajbernapada, ali je napad ublažen zahvaljujući bezbednosnim sistemima i nije izazvao prekide u pružanju usluga, saopštilo je to ministarstvo.

Foto: Kheng Ho Toh/Panthermedia/Profimedia

- Od jutros je veb-sajt Ministarstva spoljnih poslova meta sajbernapada, koji su bezbednosni sistemi do sada uspešno ublažili, bez prekida u radu servisa - navodi se u saopštenju, prenosi Ansa.

Situacija se kontinuirano prati u saradnji sa Nacionalnim strateškim centrom i nadležnim državnim organima.

U toku su i analize sajtova italijanskih diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu kako bi se proverilo da li su i oni bili meta sličnih pokušaja, dodaje se u saopštenju.

Za napad je odgovornost preuzela proruska hakerska grupa NoName057(16).

Prema saopštenju italijanskih vlasti, sajt Ministarstva bio je izložen velikom broju lažnih zahteva za pristup, čiji je cilj bio da izazovu pad sistema, ali je informatička infrastruktura nastavila da funkcioniše.

Na incident su reagovali Italijanska policija za poštu i komunikacije, kao i Nacionalni centar za sajberkriminal za zaštitu kritične infrastrukture i Nacionalna agencija za sajberbezbednost.

Napad se dogodio istog dana kada je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, izjave italijanskog ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija o mogućem ruskom mešanju u izbore u Italiji ocenila kao "neuračunljive" i "izraz nepoštovanja prema italijanskom narodu", navodi italijanska agencija.

(Tanjug)

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