STIGLE "AJVARKE", CENA 150 DINARA: Bogata ponuda povrća i voća na beogradskim pijacama, paprika u prvom planu

TEZGE na prestoničkim pijacama ispunjene su grožđem, lubenicama, dinjama, ali i paprikama, jer sezona spremanja zimnice polako kuca na vrata.

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Sugrađani koji su juče posetili zvezdarsku Cvetkovu pijacu najviše su pazarili crvene "ajvarke", koje se već mogu kupiti i to za 150 dinara po kilogramu, dok ljuta somborka košta 200.

Iako je sezona lubenica na izmaku, i dalje ih ima na zelenim tržnicama, a mogu se kupiti 100 dinara po kilogramu. Uz lubenicu sugrađani obično kupuju i dinju, a juče su je mogli uzeti za 120 dinara. Kruške su se mogle videti na svakoj tezgi po ceni od 200 dinara, a odmah pored i breskve za 50 dinara manje.

Na zvezdarsku pijacu stigla je i japanska jabuka. Poznata kao veoma lekovito voće, može se jesti sveža, prerađena ili sušena, košta 50 dinara po komadu.

- Došla sam na pijacu samo zbog japanskih jabuka, jer mi je ćerka rekla da je kupila juče i da su fantastične. Volim da ih kombinujem sa grčkim jogurtom - rekla je za "Novosti" jedna sugrađanka.

Maline, kupine, borovnice BEZ obzira na sezonu, kupine, borovnice i drugo bobičasto voće uvek krasi tezge na tržnicama. Na bazarima se crvene maline koje se mogu kupiti za 1.000 dinara po kilogramu, a isto toliko je potrebno izdvojiti i za kupine. Sveže borovnice drže svoju standardnu cenu od 1.200 dinara.

"Viktorija", "Hamburg" i "Kardinal" crno i belo grožđe košta u proseku 250 dinara. U odnosu na prethodni period, znatno je pala cena smokvi. Prošle nedelje je bilo potrebno izdvojiti 700 dinara, a sada 400 dinara manje. Kilogram naoko svežeg i sočnog limuna na tezgama je oko 250 dinara.

Beograđani traže i sveže zeleno povrće. Glavica kupusa kreće se u proseku oko 100 dinara, dok je za kilogram krastavca potrebno izdvojiti 50 dinara više. Na tezgama se crveni i paradajz. Sitniji, krupniji, različitih sorti, košta od 150 do 250 dinara. Crveni i beli krompir na većini tezgi košta oko 150 dinara, dok je kilogram slatkog, batat krompira - 500 dinara.

Sugrađani su kupovali i tikvice kojih je bilo u izobilju, a za kilogram ovog povrća potrebno je izdvojiti od 150 do 250 dinara. Na tezgama je prisutna i boranija, a cena joj ide do 400 dinara. Kada je reč o spanaću, koji je prisutan u različitim specijalitetima, dve veze se mogu kupiti za 100 dinara. Beograđani su kupovali i šargarepe koje ima u izobilju. Kilogram košta 200 dinara.