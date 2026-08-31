Ekonomija

OGLASIO SE MINISTAR FINANSIJA: Mali otkrio detalje rebalansa budžeta za 2026. godinu

В.Н.

31. 08. 2026. u 12:38

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SKUPŠTINA Srbije usvojila je rebalans budžeta za 2026. godinu, kojim su planirani ukupni prihodi od 2.527,15 milijardi dinara, što je za 112,45 milijardi više u odnosu na inicijalni plan. Tim povodom oglasio se i ministar finansija, Siniša Mali.

ОГЛАСИО СЕ МИНИСТАР ФИНАНСИЈА: Мали открио детаље ребаланса буџета за 2026. годину

FOTO TANJUG/NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ bs

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

- Rebalans budžeta za 2026. godinu usvojen je danas u Skupštini Srbije, kao i set pratećih zakona, među kojima je i zakon koji se odnosi na isplatu jednokratne finansijske podrške građanima.

Rebalansom budžeta su ukupni prihodi i primanja planirani u iznosu od 2.527,15 milijardi dinara, što je uvećanje od 112,45 milijardi dinara u odnosu na inicijalni budžet za ovu godinu. Takođe, revidirali smo projekciju rasta domaće privrede naviše, sa 3% na 3,3% i očekujemo da će naš BDP u apsolutnom iznosu u ovoj godini iznositi 95,3 milijardi evra, dok sledeće, 2027. godine, očekujemo da po prvi put u istoriji, pređemo sto milijardi evra BDP.

Rebalansom su, između ostalog, predviđena sredstva za paket pomoči građanima u ukupnom iznosu od 734,4 miliona evra. Briga o ljudima nam je uvek na prvom mestu – bolji i kvalitetniji život naših građana, veća sigurnost, zaštita, viši standard života.

Predviđena su i veća sredstva za kapitalne projekte, pa je tako na nivou sektora države za kapitalne investicije opredeljeno 779,9 milijardi dinara, odnosno 7% BDP. Ta sredstva za javne investicije biće opredeljena za izgradnju ili rekonstrukciju auto-puteva, brzih saobraćajnica, pruga, bolnica, kliničkih centara, domova zdravlja, za organizaciju Ekspo izložbe, za sektor bezbednosti.

Predloženim rebalansom predviđeno je 28,3 milijarde dinara više za sektor zdravstva, u odnosu na inicijalni budžet za ovu godinu, dok je za oblast socijalne zaštite opredeljeno 25 milijardi dinara više. Tako je na primer, rebalansom predviđeno 60,7 miliona dinara za ostvarivanje prava iz Alimentacionog fonda, dok je za roditelje-negovatelje predviđeno 591,5 miliona dinara.

Izdvajanja za poljoprivredu iznosiće 7,3% našeg ukupnog budžeta, a najveći deo budžeta za poljoprivredu namenjen je za subvencije koje iznose oko milijardu evra.

Nastavljamo da se borimo za bolji kvalitet života građana Srbije i za dalji napredak i razvoj naše zemlje - navodi Mali na Instagramu.

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