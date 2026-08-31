Ekonomija

NOVA FABRIKA U INĐIJI DONOSI VELIKE PROMENE: Očekuje se rast BDP-a Srbije i nova radna mesta

D.D.

31. 08. 2026. u 12:12

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DIREKTORKA i osnivačica kompanije Jiangsu Reliance Energy Čen Sjuan izjavila je danas da se nada da će nova fabrika te kompanije u Inđiji doprineti rastu BDP-a Srbije, povećati broj novih radnih mesta i ojačati sve povezane industrije u našoj zemlji.

НОВА ФАБРИКА У ИНЂИЈИ ДОНОСИ ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ: Очекује се раст БДП-а Србије и нова радна места

Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ (STF)

Sjuan je u Palati Srbija, nakon potpisivanja Okvirnog sporazuma o izgradnji fabrike u Inđiji između te kompanije i Vlade Srbije i opštine Inđija, istakla da je glavni prioritet za otvaranje nove fabrike bio to što je Srbija prijatelj Kine.

Dodala je da je prijateljstvo između dve zemlje najbolja zaštita za bilo koju kinesku kompaniju da investira negde.

- Ako zemlja nije prijatelj Kine, kako onda ta zemlja može da vam da svu tu moguću podršku? To je jednostavno nemoguće. To je razlog, i mislim da je ovo glavni prioritet koji sam uzela u obzir, a takođe i ako doprinesem i uložim neke napore u tu zemlju, onda će i moja zemlja da bude srećna zbog toga i zbog rezultata koje ćemo postići - kazala je Sjuan.

Naglasila je da je drugi razlog u biranju Srbije kao zemlje za novu investiciju bio duh koji je ona osetila u komunikaciji sa svim ljudima iz Srbije tokom meseci u komunikaciji sa srpskim predstavnicima,

- Zaista skoro 13 godina sam radila u holandskoj kompaniji i upoznata sam sa evropskim običajima, ali po prvi put je druga strana svaki dan zvala i zvala. Obično mi vršimo pritisak i tražimo, ali bilo je obrnuto. Oni su rekli da smo spori, da moramo da se ubrzamo, i da možemo da im verujemo da mogu da nam pomognu - istakla je Sjuan.

U Beogradu je danas potpisan Okvirni sporazum Vlade Srbije i Opštine Inđija sa kompanijom Jiangsu Reliance Energy  o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visoko-tehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate.

Sporazum su, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, potpisali potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, predsednik opštine Inđija Marko Gašić i suosnivačica i Ksju Fen Lan, operativna direktorka kompanije Jiangsu Reliance Energy .

Potpisivanju sporazuma prisustvovala je i Čen Sjuan, direktorka i osnivačica kompanije Kineska kompanija Jiangsu Reliance Energy  je jedna od najboljih kompanija u svetu koja se bavi baterijama za Jiangsu Reliance Energy  dronove, besposadna vozila, robote, kao i za kućne aparate.

(Tanjug)

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