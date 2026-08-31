X EXPRESS PAKETOMATI NA BENZINSKIM STANICAMA NIS-a

Bilo da ste na putu do ili sa posla, idete u kupovinu ili pravite kratku pauzu za kafu, Vaš paket čeka na sigurnom mestu.

promo

PREUZIMANjE pošiljki sada je još jednostavnije za korisnike koji kupuju putem interneta, zahvaljujući kompanijama NIS i X Express čiji su paketomati dostupni i na odabranim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama širom Srbije.

Bilo da ste na putu do ili sa posla, idete u kupovinu ili pravite kratku pauzu za kafu, Vaš paket čeka na sigurnom mestu - i to 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Kako radi X Express paketomat?

Ceo proces je jednostavan i možete ga završiti za svega nekoliko trenutaka:

Kada paket stigne u paketomat, na Vaš telefon stiže SMS ili Viber poruka sa jedinstvenim kodom.

Na samom paketomatu unesete dobijeni kod i preuzmete svoju pošiljku.

promo

Šta ako paket plaćate pouzećem?

Ukoliko svoju porudžbinu niste platili unapred, plaćanje možete obaviti na benzinskoj stanici gotovinom, domaćom „Dina“ platnom karticom ili „IPS“ plaćanjem, odnosno skeniranjem QR koda u mobilnoj aplikaciji banke. Nakon što je plaćanje izvršeno, preuzimanje pošiljke vrši se na paketomatu u svega nekoliko jednostavnih i praktičnih koraka.

Sa 70 novih H Express paketomata na benzinskim stanicama NIS-a, uz već postojeću mrežu paketomata D Express-a i „Pošte Srbije“, onlajn kupovina postaje još fleksibilnija i jednostavnija. Detalje o maloprodajnim objektima NIS- a na kojima je omogućena ova usluga možete pronaći na sajtovima NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica i X Express kurirske službe ili pozivom na besplatan broj 0800 00 8888.

Kompanija NIS ostaje posvećena daljem razvoju kvaliteta proizvoda i usluga u korist svojih potrošača.