VELIKI UDAR NA TEHERAN: EU i SAD zajedno kreću u ekonomski rat protiv Irana

EVROPSKA unija će nastaviti saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, partnerima iz grupe G7, kao i drugim međunarodnim partnerima kako bi održala pritisak na Iran, navodi se u saopštenju EU u vezi sa sastankom grupe G20.

Mandel NGAN / AFP / Profimedia

- EU pozdravlja napore da se osigura da Iran prekine svoje destabilizujuće aktivnosti i da se sa dobrom namerom uključi u mirovne pregovore, takođe i kroz dodatni ekonomski pritisak, uključujući kroz operaciju 'Ekonomski izgnanik' koju predvode SAD -navodi se u saopštenju, javlja Rojters.

SAD su prošle sedmice uvele nove sankcije povezane sa Iranom, koje su obuhvatile jedan subjekt sa sedištem u Hongkongu i jednu osobu povezanu sa iranskom Bankom Meli.

Nova mera usledila je nakon što je američki ministar finansija Skot Besent početkom nedelje najavio dalje sankcije u okviru pojačanog pritiska Vašingtona na Iran.

(Tanjug)