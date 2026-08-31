ISPORUKE ruskih đubriva u Sjedinjene Države u prvoj polovini 2026. godine porasle su za skoro četvrtinu, rekla je u intervjuu za RIA Novosti uoči Istočnog ekonomskog foruma, šefica Ruskog izvoznog centra (REC) Veronika Nikišina.

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- Treće najveće tržište ruskih đubriva su Sjedinjene Države, u prvoj polovini 2026. godine, zalihe su tamo porasle za skoro četvrtinu.

Zabava je čak i više od SAD-a, Zapadna Zapadnaя Evropa troši ruska đubriva, iako su se ove godine zalihe tamo smanjile - rekao je Nikišina.

Prema njenim rečima, geografska struktura snabdevanja ruskim đubrivima gotovo se ne menja i udeli glavnih regiona-potrošača ostali su približno isti kao 2022. godine.

- Zbog globalnog značaja ruskih đubriva za bezbednost hrane, uvođenje bilo kakvih sankcija protiv njih moglo bi imati razorne posledice. To razumeju čak i najtoplije glave u neprijateljskim zemljama - objasnio je šef RIK-a.

Istočni ekonomski forum održaće se od 1. do 4. septembra u Vladivostoku. RIA Novosti je generalni informacioni partner VEF-a.

(Ria Novosti)