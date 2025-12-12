Ekonomija

AGONIJA SE NASTAVLJA: Starmera napali besni vozači, poslali mu oko 30.000 mejlova - evo i zašto

P. Đurđević

12. 12. 2025. u 18:40

BRITANSKI premijer Kir Starmer primio je više od 30.000 imejlova od ljutih vozača koji ga pozivaju da ukine datum od kog će benzinski i dizel automobili biti zabranjeni. U aprilu je premijer potvrdio kraj prodaje vozila na fosilna goriva 2030. godine, a hibridni modeli će moći da se prodaju do 2035. godine, piše Ekspres.

Tanjug

– Vlada ide ka ekonomskom Armagedonu koji može lako da izbegne. Pozivamo Kira Starmera da zaustavi nepromišljen, nedemokratski pokušaj zabrane novih dizel i benzinskih automobila. Do 2030. godine uništićemo našu ekonomiju, lične finansije, radna mesta i fabrike automobila, srušiti nacionalnu mrežu i sprečiti razvoj efikasnijih čistih transportnih rešenja – rekao je Hauard Koks, osnivač FairFuelUK-a.

Dodao je da nije kasno da se podstaknu proizvođači da naprave promene u zaštiti životne sredine, „umesto da se nameću neosnovane, loše informisane zelene politike samo da bi se mazio politički ego vlade i arogantno hvalilo na podjednako neznalačkoj svetskoj sceni borbe protiv klimatskih promena“.

Premijer je ovog proleća rekao da želi da britanski proizvođači budu na čelu revolucije električnih vozila.

Dodao je da će ga „nova era globalne nestabilnosti“ primorati da gura vladu „dalje i brže“, piše Jutarnji.hr

Opisujući automobilski sektor kao „motor britanske industrije“, Starmer je u Tajmsu napisao: -Želimo da britanske automobilske kompanije budu na čelu revolucije električnih vozila kod kuće i u inostranstvu. U novoj eri globalne nestabilnosti, ići ćemo dalje i brže uz podršku kompanijama i radnicima.

