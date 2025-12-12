INFLACIJA MIRUJE, CENE HRANE U OPADANJU: Narodna banka Srbije objavila nove brojke

MEĐUGODIŠNjA inflacija u novembru ostala je nepromenjena u odnosu na oktobar i iznosila je 2,8 odsto, saopštila je danas Narodna banka Srbije i navela da je mesečna inflacija u novembru iznosila 0,2 odsto i u najvećoj meri bila vođena rastom cena u okviru bazne inflacije (0,6 odsto) i naftnih derivata (2,5 odsto).

D. Balšić

Nasuprot tome, snižene su cene hrane i bezalkoholnih pića (minus 0,7 odsto).

Cene hrane i bezalkoholnih pića, treći mesec uzastopno, beleže mesečni pad, čemu je doprinela primena Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe.

Cene voća su snižene za 3,5 odsto, povrća za 0,5 odsto, a cene prerađene hrane u proseku su smanjene za 0,3 odsto. U odnosu na novembar prošle godine, cene hrane i bezalkoholnih pića u proseku su niže za 0,7 odsto.

Mesečnom rastu cena u okviru bazne inflacije gotovo podjednako su doprinele cene proizvoda i cene usluga. Na međugodišnjem nivou, bazna inflacija je u novembru blago ubrzala na 4,1 odsto, piše 24sedam.

Cene energenata su u novembru zabeležile mesečni rast od 1,1 odsto, što je dominantno bilo opredeljeno rastom cena naftnih derivata. Međugodišnje posmatrano, rast cena energenata u novembru iznosio je 5,1 odsto.

U narednim mesecima očekujemo stabilno kretanje inflacije na sličnom nivou, oko centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije, koji iznosi 3 ± 1,5 odsto.

(BizPortal)

