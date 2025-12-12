"EVROPA SPREMA GRANDIOZNU PREVARU" Putin i Erdogan upozorili: Zaplena ruskih aktiva slomila bi međunarodni finansijski sistem
PREDSEDNICI Rusije i Turske Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan razgovarali su o namerama evropskih zemalja da, kako je ocenjeno, izvedu „grandioznu prevaru“ sa ruskim aktivima i saglasili se da bi takvi nepromišljeni koraci doveli do urušavanja Breton-vudskog sistema i osnova međunarodne finansijske arhitekture.
To je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentarišući susret Putina i Erdogana u Ašhabadu.
- Razmenjena su mišljenja o nastojanjima Evropljana da organizuju grandioznu prevaru sa ruskim aktivima. Predsednik Rusije dao je odgovarajuću, svima dobro poznatu ocenu. U celini, strane su se saglasile da bi takve nepromišljene akcije Evropljana faktički dovele do sloma Breton-vudskog sistema i svih osnova i principa međunarodnog finansijskog sistema - rekao je Peskov novinarima.
On je naveo da su Putin i Erdogan o ovim i drugim temama razgovarali tokom susreta u Ašhabadu, koji je održan danas uz učešće delegacija dveju zemalja i trajao oko 40 minuta.
Prema rečima Peskova, lideri su imali sadržajnu razmenu stavova o ukrajinskim pitanjima, kao i o regionalnim i međunarodnim temama.
Portparol Kremlja je istakao da višeslojnost odnosa Rusije i Turske, posebno u trgovinsko-ekonomskoj sferi, omogućavaju dvema zemljama da se nose sa pritiscima trećih država.
On je dodao da je nastavak izgradnje nuklearne elektrane „Akuju“, koju gradi „Rosatom“, jedan od ključnih projekata u bilateralnoj agendi.
- Turska strana očekuje pravovremeno puštanje elektrane u rad. ‘Rosatom’, kao najveća svetska kompanija po broju nuklearnih blokova koje gradi širom sveta, sposoban je da to obezbedi - rekao je Peskov.
Prema njegovim rečima, Putin i Erdogan su u stalnom kontaktu i između njih ne postoji deficit komunikacije.
- Ni Putin ni Erdogan ne pate od nedostatka komunikacije — oni stalno i predmetno razgovaraju - istakao je on.
Peskov je takođe naveo da predsednik Rusije ima važeće pozive da poseti Tursku, kao i da predsednik Turske ima stalan poziv da dođe u Rusiju, te da će takve posete biti organizovane čim se za to ukaže prilika.
(Sputnjik)
