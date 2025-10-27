Imate Dogecoin? Uračunajte ga u hipoteku - i zašto ga kripto entuzijasti prebacuju u Maxi Doge

DOGECOIN (DOGE) i novi član „alfa čopora“, Maxi Doge (MAXI), uskoro bi mogli biti priznati kao stvarna finansijska imovina nakon što je američka Federalna agencija za stambene finansije (FHFA) naložila kompanijama Fannie Mae i Freddie Mac - dve državne institucije koje održavaju američko hipotekarno tržište - da počnu uzimati kriptovalute u obzir prilikom procene stambenih kredita.

Iako naredba ne navodi konkretne kriptovalute, mogla bi otvoriti vrata da širok spektar digitalne imovine - pa čak i Dogecoin (DOGE) - bude tretiran kao legitimna finansijska rezerva. Ako se to dogodi, najpoznatija svetska mim kriptovaluta zvanično bi prešla put od internet šale do stvarnog kolaterala za kupovinu kuće.

Ali dok Dogecoin predvodi taj talas, mali ulagači već bacaju pogled na nešto novo i daleko eksplozivnije: Maxi Doge, ojačani Shiba Inu zasnovan na čistoj snazi i uverenju da može porasti čak 1.000x.

Trenutno je MAXI još u svojoj pretprodaji, a do sada je prikupljeno više od 3,7 miliona dolara, pri čemu se trenutna faza finansiranja završava za samo 18 sati.

Cena tokena iznosi 0,000264 dolara, a kada ova faza završi, cene rastu - što znači da novi investitori imaju veoma kratak vremenski okvir da se pridruže sledećem velikom „psu“ pre nego što alarm zazvoni. Posetite MaxiDoge

Dogecoin ulazi u svet prave finansije

Direktiva FHFA upućena kompanijama Fannie Mae i Freddie Mac predstavlja revolucionaran korak - prvi pokušaj da se kriptovaluta prepozna kao legitimna imovina u procesu odobravanja stambenih kredita.

Tradicionalno, kada Amerikanci apliciraju za hipoteku, zajmodavci procenjuju njihovu finansijsku sposobnost na osnovu štednje, prihoda i rezervi - sve u američkim dolarima. Do sada se kripto imovina nije uzimala u obzir, osim ako nije prethodno prodata i konvertovana u gotovinu.

Ovaj potez označava istorijski preokret u jednom od najkonzervativnijih sektora finansija, koji sada počinje da tretira kriptovalutu kao stvarno bogatstvo.

Iako FHFA nije precizirala koje bi kriptovalute mogle biti kvalifikovane, odluka otvara vrata velikim digitalnim imovinama - uključujući mim kriptovalute poput DOGE, koja trenutno ima tržišnu kapitalizaciju od oko 28 milijardi dolara.

Dogecoin već godinama polako ulazi u mejnstrim finansije. Još 2022. godine Tesla je kratko prihvatala DOGE za određene proizvode, uključujući Cyberwhistle i Cyberquad for Kids.

Nedavno je na Volstritu lansiran i REX-Osprey DOGE ETF (DOJE), koji je ostvario oko 2,5 miliona dolara obima trgovine prvog dana.

Ako DOGE zaista bude priznat unutar američkog hipotekarnog sistema, to bi bio ogroman korak napred ne samo za tu kriptovalutu - koja je počela kao parodija na Bitcoin - već i za čitav kripto sektor.

Nova 1.000x opklada na DOGE: upoznajte MAXI

Dani u kojima se Dogecoin mogao pretvoriti u bogatstvo već su deo kripto legende, zakopani duboko u arhivama blockchain explorera.

DOGE više nije onaj mali projekat sa mikro kapitalizacijom kao 2017. godine kada je Bitcoin punio naslovnice. I upravo zato investitori sada usmeravaju pažnju ka nečemu novom - projektu koji nosi isti buntovni duh koji je nekada DOGE poslao „na mesec“, ali sa još većom energijom i ambicijom.

Taj projekat je Maxi Doge - „240-funti težak, mišićavi rođak DOGE-a“ koji vraća stari žar. Sve ono što je originalna mim kriptovaluta predstavljala - sada je pojačano 1.000 puta u čistoj memetičkoj snazi.

Maxi Doge oličava mentalitet „sve ili ništa“ koji je rane Dogecoin entuzijaste pretvorio iz šaljivdžija u milionere - ali sada sa dodatnim potencijalom da postane kolateralna imovina u stvarnom svetu.

MAXI je Dogecoin koji je „otišao u teretanu, naučio tržište i vratio se jači, pametniji i kulturno relevantniji“.

Njegov finansijski plan to potvrđuje: 65% sredstava iz pretprodaje namenjeno je za marketing, sa ciljem da Maxi Doge postane najvidljivija mim kriptovaluta na tržištu.

I plan funkcioniše - influenseri poput Crypto Tech Gaminga i mediji kao što je CryptoNews već su istakli MAXI kao sledeći Dogecoin u nastajanju.

Propustili ste DOGE voz? Ne ponavljajte grešku sa Maxi Doge

Kao i uvek u svetu kriptovaluta, trgovci neprestano jure sledeću veliku stvar - novu šansu da ponove DOGE-stil dobitke. Tako su nastali Shiba Inu (SHIB) i mnoge druge kopije Dogecoina.

Ali potrebno je iskustvo da se prepozna projekat koji nije samo imitacija, već onaj koji ima potencijal da zaista napravi razliku.

Za manje od tri meseca, Maxi Doge je već prikupio gotovo 4 miliona dolara, u proseku više od 1 milion mesečno. Još impresivnije - oko 6% ukupne ponude, odnosno više od 9 milijardi MAXI tokena, već je uloženo (stakovano) u njegovom protokolu, sa prinosima do 84% dinamičnog APY-a.

Takav nivo posvećenosti pokazuje da investitori ne planiraju brze prodaje - već se pripremaju za dugoročno, verujući da MAXI ima potencijal da postane vodeća mim kriptovaluta.

Zato, dok tržište svakodnevno traga za „sledećom velikom stvari“, Maxi Doge iz dana u dan dokazuje da svaki njegov „lift“, „repeticija“ i „limenka Red Bulla“ vodi ka obaranju trenutnog lidera među mim kriptovalutama.

Kako nabaviti MAXI

Da biste kupili MAXI, posetite zvanični sajt Maxi Doge Token pretprodaje i povežite svoj omiljeni novčanik - poput Best Walleta, jednog od najboljih kripto i Bitcoin novčanika na tržištu.

Možete zameniti ETH, BNB, USDT ili USDC, ili platiti direktno platnom karticom.

Best Wallet je besplatan za korišćenje i dostupan na Google Play i Apple App Store.

Pametni ugovor Maxi Dogea je u potpunosti revidiran i verifikovan od strane Coinsult i SOLIDProof, što garantuje potpunu sigurnost koda.

Pridružite se zajednici Maxi Doge na X (Twitteru) i Telegramu da biste pratili najnovije vesti i objave.

Posetite MaxiDoge