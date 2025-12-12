DOŠLI IZRAELCI Incident u siriji: Povređeno 33 ljudi u eksploziji u Dari
U EKSPLOZIJI koja se dogodila na svadbenoj proslavi u predgrađu Dare na jugu Sirije, povređene su 33 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici, prenela je agencija Sana.
Dopisnik Al Džazire je javio da je izraelska vojna patrola ušla u selo Abedin u zapadnim predgrađima Dare na jugu Sirije.
Još nije jasno da li je dolazak ove izraelske vojne patrole povezan sa sumnjivom eksplozijom u selu.
(Tanjug)
