SRBE PROTERUJE IMIGRANTE PRIMA: Kurti primio prvu grupu ilegalnih imegranta na Kosmet
TZV. KOSOVO je počelo da prihvata migrante deportovane iz Sjedinjenih Država, a koji nisu poreklom sa Kosova, izjavio je kasno u četvrtak vršilac dužnosti premijera Albin Kurti.
Tzv. Kosovo je pristalo na zahtev administracije predsednika Donalda Trampa da u početku primi 50 deportovanih lica.
-Prihvatamo one koje SAD nisu želele na svojoj teritoriji, rekao je Kurti za televiziju Kanal 10.
Nije dao detalje o tome iz kojih su zemalja, i rekao je da su do sada stigli samo jedan ili dva.
Vašington traži partnere za prijem državljana trećih strana dok nastoji da ispuni Trampovo obećanje o rekordnom broju deportacija.
Tzv. Kosovo, balkanska zemlja sa 1,6 miliona stanovnika, već ima sporazum o prijemu 300 stranih zatvorenika iz Danske od 2027. godine u zamenu za 210 miliona evra tokom naredne decenije, i izrazilo je interesovanje za prijem deportovanih lica iz Velike Britanije.
(Rojters)
Preporučujemo
ZAOKRET AMERIKE PREMA RUSIJI: Pentagon prestaje da smatra Moskvu strateškim protivnikom?
12. 12. 2025. u 20:33
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)