SRBE PROTERUJE IMIGRANTE PRIMA: Kurti primio prvu grupu ilegalnih imegranta na Kosmet

TZV. KOSOVO je počelo da prihvata migrante deportovane iz Sjedinjenih Država, a koji nisu poreklom sa Kosova, izjavio je kasno u četvrtak vršilac dužnosti premijera Albin Kurti.

Foto: X printskrin/@PressSec, Profimedia

Tzv. Kosovo je pristalo na zahtev administracije predsednika Donalda Trampa da u početku primi 50 deportovanih lica.

-Prihvatamo one koje SAD nisu želele na svojoj teritoriji, rekao je Kurti za televiziju Kanal 10.

Nije dao detalje o tome iz kojih su zemalja, i rekao je da su do sada stigli samo jedan ili dva.

Vašington traži partnere za prijem državljana trećih strana dok nastoji da ispuni Trampovo obećanje o rekordnom broju deportacija.

Tzv. Kosovo, balkanska zemlja sa 1,6 miliona stanovnika, već ima sporazum o prijemu 300 stranih zatvorenika iz Danske od 2027. godine u zamenu za 210 miliona evra tokom naredne decenije, i izrazilo je interesovanje za prijem deportovanih lica iz Velike Britanije.

(Rojters)