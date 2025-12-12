Politika

SRBE PROTERUJE IMIGRANTE PRIMA: Kurti primio prvu grupu ilegalnih imegranta na Kosmet

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 23:22

TZV. KOSOVO je počelo da prihvata migrante deportovane iz Sjedinjenih Država, a koji nisu poreklom sa Kosova, izjavio je kasno u četvrtak vršilac dužnosti premijera Albin Kurti.

СРБЕ ПРОТЕРУЈЕ ИМИГРАНТЕ ПРИМА: Курти примио прву групу илегалних имегранта на Космет

Foto: X printskrin/@PressSec, Profimedia

Tzv. Kosovo je pristalo na zahtev administracije predsednika Donalda Trampa da u početku primi 50 deportovanih lica.

-Prihvatamo one koje SAD nisu želele na svojoj teritoriji, rekao je Kurti za televiziju Kanal 10.

Nije dao detalje o tome iz kojih su zemalja, i rekao je da su do sada stigli samo jedan ili dva.

Vašington traži partnere za prijem državljana trećih strana dok nastoji da ispuni Trampovo obećanje o rekordnom broju deportacija.

Tzv. Kosovo, balkanska zemlja sa 1,6 miliona stanovnika, već ima sporazum o prijemu 300 stranih zatvorenika iz Danske od 2027. godine u zamenu za 210 miliona evra tokom naredne decenije, i izrazilo je interesovanje za prijem deportovanih lica iz Velike Britanije.

(Rojters)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 3

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?