NOVI UDAR SBU NA RUSKI NAFTNI SEKTOR: Dronovi pogodili platforme za proizvodnju nafte u Kaspijskom moru
DRONOVI dugog dometa Centra za specijalne operacije "Alfa" Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) su drugi put ove nedelje gađali naftnu platformu "Filanovski", a pored toga pogođena je i platforma Korčagin, prenosi Ukrinform, pozivajući se na izvor iz SBU.
Obe platforme pripadaju Lukoil-Nižnjevolžsknjeftu i posluju u Kaspijskom moru.
Prema preliminarnim informacijama, dronovi SBU su oštetili kritičnu opremu na obe platforme otporne na led, što je dovelo do obustave proizvodnih procesa.
-SBU nastavlja svoj sistematski rad usmeren na smanjenje prihoda ruskog budžeta od naftno-gasnog sektora. Učestalost, geografija i preciznost udara su signal Ruskoj Federaciji da će, sve dok traje njena agresija ukrajinske snage nastaviti da uništavaju ruske infrastrukturne objekte povezane sa ratom, naglasio je obavešteni izvor u SBU.
Filanovsko polje je jedno od najvećih istraženih u Rusiji i u ruskom sektoru Kaspijskog mora. Njegove rezerve se procenjuju na 129 miliona tona nafte i 30 milijardi kubnih metara gasa.
(Tanjug)
