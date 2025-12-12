Svet

NOVI UDAR SBU NA RUSKI NAFTNI SEKTOR: Dronovi pogodili platforme za proizvodnju nafte u Kaspijskom moru

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 23:43

DRONOVI dugog dometa Centra za specijalne operacije "Alfa" Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) su drugi put ove nedelje gađali naftnu platformu "Filanovski", a pored toga pogođena je i platforma Korčagin, prenosi Ukrinform, pozivajući se na izvor iz SBU.

НОВИ УДАР СБУ НА РУСКИ НАФТНИ СЕКТОР: Дронови погодили платформе за производњу нафте у Каспијском мору

Foto Tanjug/AP

Obe platforme pripadaju Lukoil-Nižnjevolžsknjeftu i posluju u Kaspijskom moru.

Prema preliminarnim informacijama, dronovi SBU su oštetili kritičnu opremu na obe platforme otporne na led, što je dovelo do obustave proizvodnih procesa.

-SBU nastavlja svoj sistematski rad usmeren na smanjenje prihoda ruskog budžeta od naftno-gasnog sektora. Učestalost, geografija i preciznost udara su signal Ruskoj Federaciji da će, sve dok traje njena agresija ukrajinske snage nastaviti da uništavaju ruske infrastrukturne objekte povezane sa ratom, naglasio je obavešteni izvor u SBU.

Filanovsko polje je jedno od najvećih istraženih u Rusiji i u ruskom sektoru Kaspijskog mora. Njegove rezerve se procenjuju na 129 miliona tona nafte i 30 milijardi kubnih metara gasa.

(Tanjug)

