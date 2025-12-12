KAD TE SREĆA NEĆE: Penzionerka u Rusiji ukrala 1.400 tiketa igara na sreću

JEDNA penzionerka iz Rusije je pokušala da napravi šemu koja bi joj obezbedila dosta novca za kratak period.

Foto RIA Novosti/Maksim Bogodvid

Naime, zaposlila se u kiosku i krala je neko vreme tikete za igre na sreću. Ista je uhvaćena, a istraga je u toku.

Jedna žiteljka Omska radila je u kiosku gde se prodaju tiketi za igre na sreću, i više ni manje, ukrala je 1.400 tiketa, od kojih je samo jedan bio dobitni vredan oko 2.000 rubalja (oko 2600 dinara), saopštila je pres-služba regionalne policijske uprave.

Istražitelji su pokrenuli krivični postupak zbog krađe 1.400 tiketa, u čijem izvršenju se sumnjiči sedamdesetsedmogodišnja zaposlena. Žena je radila u kiosku za srećke i tokom godinu i po i sistematski krala listiće iz prodajnog paviljona, čija je vrednost bila od 30 do 1.000 rubalja (oko 38 - 1300 dinara). U slučaju dobitka, novac je koristila za kupovinu novih, pišu RIA novosti.

Samo jednom je iznos dobitka prešao 2.000 rubalja. Nezakonita aktivnost žene otkrivena je kada je vlasnik kioska, izvršio reviziju i otkrio nedostaje 1.400 tiketa u vrednosti od 336.000 rubalja (oko 429.000 dinara). Zaposlena uhvaćena u krađi obećala je da će nadoknaditi štetu, a zatim je dala otkaz i prekinula svaki kontakt sa bivšim poslodavcem", saopšteno je.

Nakon toga, preduzetnik se obratio policiji za pomoć, i organi reda su priveli penzionerku, koja je objasnila da je računala na veliki dobitak kako bi podmirila nakupljene dugove. Trenutno se nalazi pod merama zabrane napuštanja mesta boravka, a istraga je u toku.

IMA I ONIH KOJI SU PRAVI SREĆNICI

Inače, dobitak na lutriji je prava retkost, ali jednom prilikom gospođa iz Moskve imala toliko sreće da je osvoji nagrade koje menjaju život. Naime, ona je u je dva puta u jednoj godini osvojila nagrade na lutriji - jednom skoro 300.000 evra, drugi put oko 1.000, preneli su ruski mediji. Ona je kupila onlajn tikete za lutriju "Sportloto 6 od 45" pre spavanja i u 1 sat ujutru saznala da je osvojila 27,5 miliona rubalja (oko 35 miliona dinara), prenosile su RIA Novosti.

Takođe, slučaj jednog muškarca iz Čeljabinske oblasti u Rusiji svojevremeno je preplavio sve društvene mreže: on je na lutriji osvojio neverovatnih 100 miliona rubalja (oko 131 milion dinara) i to zahvaljujući snu svoje supruge. Naime, njegova žena je tokom noći usnila narandžastog pauka, što se ispostavilo da to uopšte nije loše - u sanovniku piše da narandžasti pauk donosi veliko bogatstvo, te izgleda da je "proročki" san imao smisla.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć