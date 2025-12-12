Panorama

KAD TE SREĆA NEĆE: Penzionerka u Rusiji ukrala 1.400 tiketa igara na sreću

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 23:33

JEDNA penzionerka iz Rusije je pokušala da napravi šemu koja bi joj obezbedila dosta novca za kratak period.

КАД ТЕ СРЕЋА НЕЋЕ: Пензионерка у Русији украла 1.400 тикета игара на срећу

Foto RIA Novosti/Maksim Bogodvid

Naime, zaposlila se u kiosku i krala je neko vreme tikete za igre na sreću. Ista je uhvaćena, a istraga je u toku.

Jedna žiteljka Omska radila je u kiosku gde se prodaju tiketi za igre na sreću, i više ni manje, ukrala je 1.400 tiketa, od kojih je samo jedan bio dobitni vredan oko 2.000 rubalja (oko 2600 dinara), saopštila je pres-služba regionalne policijske uprave.

Istražitelji su pokrenuli krivični postupak zbog krađe 1.400 tiketa, u čijem izvršenju se sumnjiči sedamdesetsedmogodišnja zaposlena. Žena je radila u kiosku za srećke i tokom godinu i po i sistematski krala listiće iz prodajnog paviljona, čija je vrednost bila od 30 do 1.000 rubalja (oko 38 - 1300 dinara). U slučaju dobitka, novac je koristila za kupovinu novih, pišu RIA novosti.

Samo jednom je iznos dobitka prešao 2.000 rubalja. Nezakonita aktivnost žene otkrivena je kada je vlasnik kioska, izvršio reviziju i otkrio nedostaje 1.400 tiketa u vrednosti od 336.000 rubalja (oko 429.000 dinara). Zaposlena uhvaćena u krađi obećala je da će nadoknaditi štetu, a zatim je dala otkaz i prekinula svaki kontakt sa bivšim poslodavcem", saopšteno je.

Nakon toga, preduzetnik se obratio policiji za pomoć, i organi reda su priveli penzionerku, koja je objasnila da je računala na veliki dobitak kako bi podmirila nakupljene dugove. Trenutno se nalazi pod merama zabrane napuštanja mesta boravka, a istraga je u toku.

IMA I ONIH KOJI SU PRAVI SREĆNICI

Inače, dobitak na lutriji je prava retkost, ali jednom prilikom gospođa iz Moskve imala toliko sreće da je osvoji nagrade koje menjaju život. Naime, ona je u je dva puta u jednoj godini osvojila nagrade na lutriji - jednom skoro 300.000 evra, drugi put oko 1.000, preneli su ruski mediji. Ona je kupila onlajn tikete za lutriju "Sportloto 6 od 45" pre spavanja i u 1 sat ujutru saznala da je osvojila 27,5 miliona rubalja (oko 35 miliona dinara), prenosile su RIA Novosti.

Takođe, slučaj jednog muškarca iz Čeljabinske oblasti u Rusiji svojevremeno je preplavio sve društvene mreže: on je na lutriji osvojio neverovatnih 100 miliona rubalja (oko 131 milion dinara) i to zahvaljujući snu svoje supruge. Naime, njegova žena je tokom noći usnila narandžastog pauka, što se ispostavilo da to uopšte nije loše - u sanovniku piše da narandžasti pauk donosi veliko bogatstvo, te izgleda da je "proročki" san imao smisla.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 3

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?