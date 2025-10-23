EU POZDRAVILA TRAMPOVE SANKCIJE RUSKOJ ENERGETICI: Oglasila se Kaja Kalas
EVROPSKA unija pozdravila je odluku predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o uvođenju novih sankcija ruskom energetskom sektoru, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.
- Veoma smo zadovoljni signalima koje dobijamo iz Amerike u vezi sa sankcijama Rusiji. To je važan znak snage i jedinstva - rekla je Kalas uoči samita EU u Briselu, preneo je Rojters.
Sjedinjene Američke Države uvele su u sredu sankcije protiv glavnih ruskih naftnih kompanija, dan nakon što su propali planovi za održavanje samita između Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.
(Tanjug)
